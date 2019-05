Dodik: Pozivam Komšića da dođe i vidi kako će izgledati Dan VRS

"Pozivam Željka Komšića da naredne godine dođe i vidi kako će izgledati Dan Vojske Republike Srpske i kakva je to tradicionalna uniforma", poručuje to Milorad Dodik Komšiću nakon što je pitao šta je to tradicinalna uniforma Vojske Republike Srpske.

Da li su to šubare i šajkače sa kokardom, takođe je zanimalo Komšića, na šta mu Dodik odgovara "nisi nas uvrijedio". Iako to, kako kaže, nije lijepo od Komšića, on ne prestaje da sanja i paranoiše, kaže Dodik. "Nije fino da vrijeđa tradicionalnu vojnu uniformu a to govori o njemu, svašta imam da mu kažem o ovome i poručim ali svakako moram reći da niti je gabarit ni kapacitet niti njega ko šta pita o tim uniforma", kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik. Komšića je, izgleda, mnogo pogodila izjava Milorada Dodika sa obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske u Banjaluci, kada je poručio da će Treći pješadijski Republika Srpska puk Oružanih snaga BiH, koji prema zakonu baštini i nastavlja tradiciju Vojske Republike Srpske, ubuduće, prilikom obilježavanja Dana VRS, 12. maja nositi uniforme Vojske Srpske. Dodik je tada rekao da srpski narod ima na to pravo. Zbog toga je Komšić podnio i krivičnu prijavu protiv Dodika. Na sve to, u dnevniku jedne federalne televizije poručuje i da će svi vojnici koji obuku uniformu VRS dobiti otkaz. "Nema kršenja tih propisa, kršenje tog propisa podrazumijeva da će i ljudi koji obuku te uniforme ostati bez posla, da li to znači kad ostanu bez posla a mora ih ostaviti bez posla jer su prekršili, hoće li ih Dodik zaposliti", poručio je Komšić. O izjavama Željka Komšića oglasili su se i iz Ujedinjene Srpske. Poručuju, Komšić nije budućnost BiH, on mrzi sve što je Srpsko. Komšić se kažu obrušio na Republiku Srpsku i kao nosilac ratnog ordena muslimanske vojske ismijava uniformu Vojske Republike Srpske.