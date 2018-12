Dodik: Postoji prostor za reforme VIDEO

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da u BiH postoji prostor za reforme koje će biti od koristi.

Dodik je naveo da bi to bila reforma Centralne banke i njeno usmjeravanje na lokalna finansijska tržišta, te ponovio raniji stav da ona ne treba da drži depozite u inostranstvu.

"Reforma podrazumijeva ne da se napravi oblik za podsticanje inflacije, nego da se iskoriste potencijali za razvoj zemlje. Nisam protiv da se zadrži valutni odbor, ali treba analizirati kako će se to odraziti na naše potencijale za izvoz", rekao je Dodik na velikoj godišnjoj konferenciji održanoj u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Dodik je istakao i da BiH očekuje pitanje reforme izbornog zakonodavstva, te da treba donijeti izmjene koje će doprinijeti da izborni proces bude dodatno transparentan, fer i u skladu sa Ustavom da bi se obezbijedilo da izborni sistem funkcioniše na prostoru cijele BiH.

Kao jedan od prioriteta u narednoj godini, Dodik je najavio nastojanje da BiH dostigne status kandidata u EU, te je izrazio uvjerenje da će konačna saglasnost o tome biti postignuta sa strukturama EU.

"Prije toga ćemo morati formirati vlasti na nivou BiH. Imali smo sjajnu priliku da kao nikad do sada to uradimo do Nove godine da je bilo spremnosti političkih faktora u Federaciji BiH /FBiH/", napomenuo je Dodik.

On je podsjetio da je već bila manifestovana većina i da je mogao da bude izabran novi Savjet ministara, koji bi krenuo da rješava neka pitanja, ali da je sada zastoj, dok je Republika Srpska učinila sve da implementira rezultate izbora.

Dodik je naglasio da u Savjetu ministara sada sjede ljudi koji su već izabrani u zakonodavnu vlast, što je novi apsurd koji postoji samo u BiH.

Prema njegovim riječima, Republici Srpskoj se ne žuri, ali je bila želja da se nešto radi u BiH ukoliko je to moguće.

Dodik je ponovio da kao član Predsjedništva ne želi da participira, nego da odlučuje u ime srpskog naroda iz Republike Srpske.

"Ja sam srpski član Predsjedništva i zadužen sam za sprovođenje stavova i interesa Republike Srpske, ali neću onemogućiti razvoj Federacije i kantona", poručio je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH ocijenio je da je ključno pitanje da se podrži realni sektor privrede i dodao da će na svim nivoima vlasti Bih biti potrebno raditi na tome.

Dodik smatra i da svi nivoi vlasti u BiH treba da rade na održanju realnog sektora u privredi, te da je potrebno razmisliti o mjerama zaštite domaće privrede i postizanju njene konkurentnosti u regionu.

On je napomenuo da je regionalna saradnja važna za BiH, ali da Republika Srpska nije spremna da ikada da saglasnost za priznanje samoproglašenog Kosova, te da su najave za ukidanje graničnih prelaza sa Albanijom potvrda priče o stvaranju velike Albanije na tom prostoru.

"To će bitno uticati na BiH. Nemoguće je odvojiti pitanje razvoja i dinamike rješavanja pitanja Kosova od situacije u BiH", ocijenio je Dodik.

On je podsjetio da su Srbi u BiH i Republici Srpskoj veoma zainteresovani za razvoj i stabilnost Srbije i da to niko ne treba da smatra lošim.

Dodik je naveo i da će se zalagati da i Srpska i Federacija BiH imaju dobre odnose sa Srbijom, te da BiH treba da sarađuje i sa Hrvatskom, sa kojom ima značajnih otvorenih pitanja.