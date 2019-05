Dodik poručio - Republika Srpska ima pravo na njegovanje svoje tradicije

Treći pješadijski puk Oružanih snaga BiH 12. maja naredne godine marširaće u uniformi Vojske Republike Srpske – poručuje srpski član i predsjedavajući bh. Predsjedništva Milorad Dodik. U tome ga, tvrdi Dodik, neće spriječiti histerija koja je nastala u Sarajevu, ni prijetnje Željka Komšića krivičnom prijavom.

Srpski narod, kaže Dodik, ima pravo na njegovanje svoje tradicije i to će pokazati već na narednom obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske.

"Treći pješadijski Republika Srpska puk, u Zakonu piše da baštini tradiciju Vojske Republike Srpske i on nastaje i produžava tu tradiciju. Dio tradicije su naravno i uniforme, dakle samo za taj dan. A to je već i dogovoreno u vojnim strukturama u BiH, da se na taj dan čisto kao dio jednog istorijskog prikaza ili geneze mogu da koriste određena obilježja iz prošlosti i uniforme i ne vidim zašto je neko toliko naskočio na tu temu", ocjenjuje Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Vojska Republike Srpske je, podsjeća predsjednik Željka Cvijanović, legalna i legitimna, osnovana odlukom Narodne skupštine. Čista je glupost, tvrdi Cvijanović, da političarima i javnosti u Sarajevu smeta uniforma Vojske Republike Srpske koju bi samo na dan obilježavanja obukli pripadnici Trećeg pješadijskog puka, a koji tu tradiciju baštini po zakonu.

"Mislim da neki od njih pokušavaju da vode polemiku sa Miloradom Dodikom da bi imali prostor u medijima, jer nemaju drugu temu zbog koje bi bili u medijima. Suština je bila i tog prijedloga u svrhu protokolarnu, vezano za samo obilježavanje za taj svečani jedan dio koji postoji u okviru toga, a kao sjećanje kako je to izgledalo, da jedan dio dakle, ne svi, nosi naravno i uniformu koje su bile uniforme Vojske Republike Srpske. Vojska Republike srpske nije bila nelegalna i nije bila nelegitimna", naglasila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Očigledno je da je političkom Sarajevu neprihvatljivo sve što asocira na Republiku Srpsku – poručuje i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević. Podsjeća i da su na jučerašnjem obilježavanju u kasarni, u skladu sa zakonom bila sva obilježja Vojske Republike Srpske, uključujući i ratne zastave Vojske Republike Srpske.

"Željko Komšić je izjavom da Milorad Dodik može 'mačku o rep okačiti to što su Republika Srpska i Federacija BiH potpisnici svih aneksa Dejtonskog sporazuma' dokazao da je on očigledno mačku o rep okačio zdrav razum, jer kako drugačije protumačiti tu izjavu s obzirom na to da su suština Dejtonskog sporazuma upravo njegovi aneksi, od kojih je jedan, moram da psdsjetim Željka Komšića – Ustav BiH u kojoj svi mi danas živimo", podsjeća Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Hrvatskom članu predsjedništva Željku Komšiću, Kovačević poručuje da Republika Srpska nikada neće dozvoliti prenos nadležnosti na nivo BiH, naročito kada se to pokušava postići izjavama da BiH nije sastavljena od dva entiteta.