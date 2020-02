Dodik poručio Izetbegoviću: Što je babi milo, to joj se snilo!

Što je babi milo, to joj se snilo! Tako je Milorad Dodik odgovorio Bakiru Izetbegoviću koji bi sa političke scene rado da ibriše SNSD i njegovog lidera. Izetbegović je sinoć u tonu, u kojem se dala naslutiti i prijetnja, poručio da je pitanje vremena kada će Milorad Dodik i SNSD postati samo sjećanje. Od toga nema ništa, kaže Dodik, i dodaje: Bakir Izetbegović će morati da me trpi, ali o trenutnoj situaciji u BiH bi trebalo da razgovaramo.

"Nažalost moramo razgovarati i onda kada znamo da ti razgovori neće dati - Šta on misli o meni, to pripada njemu, a ja šta mislim o njemu ja sam to ponegdje i rekao, ali eto zbog tih razgovora neću da to ponavljam sada", kaže Dodik.

Izetbegović je umjesto smirivanja tenzija, nastavio u istom maniru. Od razgovora kaže nema ništa. Ovaj put je zaprijetio i međunarodnom zajendicom.

"Pozdravljamo reakcije međunarodne zajendice koje su ovaj put bile odlučnije. Te ih pozivamo da konačno poduzmu konkretne mjere kako kriza koju je prouzrokovao Milorad Dodik ne bi doživjela eskalaciju sa neprimjerenim posljedicama", kaže Bakir Izetbegović.

Izetbegović priznaje da ne zna da li je sjedište SDA u Sarajevu, za koje je srpski član predsjedništva rekao da pripada Srpskoj porodici koja pokušava da vrati vlasništvo nad imovinom, uknjiženo na tu stranku. Dodik je lideru SDA poručio da ne može da ignoriše interese srppskog naroda.

"Smatram da je nemoguće okretati glavu od interesa jednog naroda, jedne Republike. Ili dva naroda i jedne Republike. I da se skirva, da se pokušava skriti iza nekih načelnih stvari", kaže Dodik.

O posljedicama i sankcijama ovih dana moglo se čuti i iz američke ambasade. Nakon razgovora Milorada Dodika i Erika Nelsona, koji je, kako je rekao srpski član predsjendištva BiH protekao korektno, što je potvrdio i Nelson, iz ambasade je stiglo saopštenje u kojem poručuju da će radnje koje podrivaju mir i stabilnost snositi prave posljedice. Da to nije ništa drugo nego prijetnja, bilo je jasno Miloradu Dodiku, koji je poručio da Republika Srpske neće podržati bilo koga ko želi da na ovim prostorima nameće svoje rješenje.

Podsjetio je da su SAD afirmisale bošnjačke interese kroz priču o funkcionalnijoj BiH koja u suštini teži da bude unitarna.