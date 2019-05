Dodik poručio Incku da može okačiti mačku o rep svoja bonska ovlaštenja

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je danas da visoki predstavnik u BiH “može da okači mačku o rep svoja bonska ovlaštenja”.

"Nisam rekao da treba ukinuti Oružane snage BiH, to je bio dio odluke koju je donijela NSRS. To što mi tada nismo imali dovoljno vizije ili sposobnosti da to odbijemo, to je neka druga priča ali imam pravo da govorim da je to bila greška. Ja sam tada kao opozicionar tražio da se ukine ukupna vojna struktura, oni to nisu pristali i nažalost ukinuta je Vojska Republike Srpske i formirane Oružanih snaga. Imam pravo da govorim o svom radu, moj rad tada nije bilo nešto što je dobro za sve nas ovdje", rekao je Dodik, prenosi N1.

"Može da okači mačku o rep svoja bonska ovlaštenja. Provociram ga da to uradi, da vidim koliko je jak. Kako će to uraditi? Kakva bonska ovlaštenja? To može uraditi samo na bazi konsenzusa PIK. Dejtonski sporazum ne podrazumijeva PIC. Smijenićete nekog? Nećete, prošlo je vrijeme i krajnje je vrijeme da odete, a ne da sada vraćate nešto u tom pogledu. Incko ima 24.000 evra platu, plus plaćenu rezidenciju, plus plaćene odlaske kući, nakupi jedno 40.000 mjesečno i naravno da se bori za to i zato daje negativne izvještaje. Ministar u Austriji nema više od 10.000 evra, on ima 24.000. Ko je on? Uveden je Aneksom 10. Nema odluke Savjeta bezbjednosti. Pustite tu psihozu, pokušajmo. Da pokušamo uraditi sve da dobijemo mišljenje EK i da pokušamo doći do kandidatskog statusa da se fokusiramo na izvore finansiranja projekata. Koliko ja razumijem, demokratske standarde Evrope ne može da dobije zemlja koja je pod protektoratom i koja ima visokog predstavnika. Venecijanska komisija je 2005. godine rekla da je nespojiv evropski put sa zemljom koja ima visokog predstavnika", istakao je Dodik.

On je istakao da je Dan vojske RS 12. maj dan sjećanja, evociranja, prisjećanja na žrtve, na važne bitke, taj dan, kako navodi, pripada emociji i sjećanju na Vojsku Republike Srpske.

"Tamo u Zakonu piše da Treći pješadijski puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske, šta bi bila tradicija nego sve to o čemu smo govorili. Komšić ima pravo na tužbu, vidjećemo", dodao je.

Na pitanje da li je tražena saglasnost Ministarstva odbrane BiH da dio Trećeg puka OS BiH nosi uniforme Vojske Republike Srpske 12. maja, Dodik je odgovorio.

"Meni su objasnili pravila da puk ima pravo na pukovsku uniformu. Šta je tu problem? Što će meni saglasnost Ministarstva odbrane? Ja sam njima nadležan, nisu oni meni. Ja sam taj koji je vrhovni komandant, nisu oni. Pročitajte, treći pješadijski puk, kao i ostali, imaju pravo na pukovske uniforme".