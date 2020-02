Dodik: Ponašanje Nelsona prijetnja, Srpska ne prihvata nametanja

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je izjave ambasadora SAD u BiH Erika Nelsona doživljava kao prijetnju i naglasio da Republika Srpska neće podržati bilo koga ko želi da na ovim prostorima nameće svoja rješenja, pa makar to bila i Amerika.

"Amerika je u posljednjih 20 godina vodila antisrpsku politiku koja je provođena na bazi degradacije srpskih nacionalnih interesa i izvornog Dejtonskog sporazuma", rekao je Dodik novinarima u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Istovremeno, ističe on, SAD su afirmisale boošnjačke interese kroz priču o funkcionalnoj BiH koja u suštini teži da bude unitarna.

Dodik je istakao da je jučerašnji sastanak sa Nelsonom bio korektan, te da mu je američki ambasador rekao da SAD imaju crvenu liniju kada je riječ o separaciji, na šta mu je odgovorio da i Republika Srpska ima crvenu liniju kada je u pitanju posljednja odluka Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu u Srpskoj.

"Nisam htio da komentarišem taj sastanak uopšte, jer sam smatrao da to treba da ostane u diplomatskom okviru, a onda mi je saopšteno da je američki ambasador reagovao i da je iznio neke stvari koje idu za tim da "ko god je uradio ovo ili ono, da će on nešto preduzeti". Ako je to tako i ako se to odnosi na sastanak sa mnom, onda imam pravo da kažem da je to bila prijetnja. Njegova je stvar kako on to doživljava", poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, niko iz Republike Srpske nikome ništa ne prijeti već traži očuvanje svojih prava.

On naglašava da institucije Republike Srpske neće podržati bilo koga, pa makar to bila i Amerika, ko želi da na ovim prostorima nameće svoja rješenja, kao što je to činjeno u prošlosti.

"To je naša jasna politika", poručio je Dodik.