Dodik: Pokušaj organizovane pljačke Republike Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra organizovanim atakom na Republiku Srpsku raspodjelu sredstava Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kojom je Srpska oštećena za 22 miliona KM, te ignorisanje zaključaka Vlade Srpske o raspodjeli prihoda na osnovu licenci za 4G mobilnu mrežu zbog kojih bi ove godine Republika mogla da ostane bez 135 miliona KM.

Komentarišući neizvršenja presude Suda BiH u vezi sa isplatom indirektinih poreza i ignorisanje zaključaka Vlade Srpske o raspodjeli prihoda na osnovu licenci za 4G mrežu, Dodik je naglasio da su to ozbiljni problemi, te poručio da će Republika Srpska u narednim danima iskoristiti institucionalnu i svaku drugu poziciju kako bi riješila problem sa raspodjelom sredstava od indirektnih poreza.

On je upitao po kojem je kriterijumu Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) utvrdila da baš Sarajevo bude glavno mjesto za raspodjelu novca od licenci za 4G mobilnu mrežu.

"To su stvari koji traže politički dogovor, a ove koji su do sada predstavljali Republiku Srpsku očigledno nije briga za nju. Zato se desilo da novac prvo ide u Sarajevo, a to je i naš novac", rekao je Dodik za RTRS.

Republika Srpska je u prva tri mjeseca izgubila 22 miliona KM jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH ne primjenjuje nove koeficijente raspodjele sredstava. Takođe, Srpska zbog nepoštovanja odluka Vlade o raspodjeli novca od licenci za četvrtu generaciju mobilne mreže, u prva tri mjeseca gubi 35 miliona KM.