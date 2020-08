Dodik: Palmer uglavnom nameće rješenja na štetu država u koje dolazi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da su posljednji istupi specijalnog predstavnika Stejt departmenta za Zapadni Balkan Metju Palmera ništa drugo do odraz kontinuiteta njegove politike prepoznatljive po miješanju i pokušaju arbitriranja po svom nahođenju u unutrašnje stvari zemalja u kojima se pojavljuje, uglavnom donoseći rješenja koja su na štetu naroda i država gdje dolazi i u kojima zaobilazeći realnost striktno pokušava nametnuti svoja rješenja

"Taj isti Palmer pripada ekipi koja je stvorila Dejtonski sporazum a on ga upravo krši, nameće rješenja, prijeti i sankcioniše svakoga ko ne ispunjava njegove želje, zaobilazeći odrednice istog tog Dejtonskog sporazuma", istakao je Dodik.

Dodik je konstatovao da bi Palmer trebalo da se zalaže za poštovanje izvornog Dejtona i institucija koje su njime predviđene, a ne da samoinicijativno dozvoljava ili nameće njegove izmjene i odobrava gomilanje administracije na nivou BiH i tako pokušava da nagradi bošnjačku političku elitu iza čega se krije pokušaj centralizacije BiH što predstavlja drski pokušaj rušenja Dejtonskog sporazum.

On je naglasio da Palmer zanemaruje notornu činjenicu da se takvim njegovim ponašanjem i na tim njegovim temeljima koje on pokušava da drsko nameće mnogim državama na Zapadnom Balkanu ne može graditi demokratičniji i humaniji svjetski poredak.

"Očigledno je da Palemr favorizuju zemlje i političke elite koje pristaju na to da im on uređuje unutrašnju politiku i da ironija bude još veća to nazivaju demokratijom. Ako je to demokratija kako je vidi on mi na to nikada nećemo pristati", poručio je Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše Palmerov stav da bi "u svom idealnom obliku sporazum Srbije i Kosova trebalo da dovede do uzajamnog priznanja dvije strane", Dodik je podsjetio Palmera da je Srbija davno postala međunarodno priznata država, naglasivši da mu nije jasno o kakvom priznanju on sad govori i kakve lekcije pokušava držati Srbiji .

"I u ime koga govori? Koliko nam je svima poznato Ameriku predstavlja njen predsjednik koji je jasno rekao 'ako želite slobodu ponosite se svojom zemljom, ako želite demokratiju držite se svog suvereniteta'. Kad se već pomenuti Palmer toliko strastveno zalaže za nezavisnost Kosova i Metohije moralo bi mu biti jasno da onda ista pravila važe i za Republiku Srpsku. To kažem upravo inspirisan riječima predsjednika SAD da 'mudri lideri uvijek prvo misle na dobrobit svog naroda i zemlje. I da budućnost ne pripada globalistima! Već pripada patriotama'", istakao je Dodik.

On je poručio da svaku zemlju treba prepustiti domaćim političarima koji su legalno izabrani voljom svojih birača da vode politike, a ne kojekakvim Palmerima koji bi da vode politiku uslovljavanja i dvostrukih aršina po principu - ko prihvati moja rješenja taj može sve pa čak i neagalno da stvori novu takozvanu državu poput Kosmeta, a ko ne prihvati mora da živi u nametnutim okolnostima gdje se krši i sporazum koji su ti isti moćnici i napravili.

"To se vidi i iz Palmerovog poimanja situacije u Crnoj Gori gdje on ukazuje na neke navodne dezinformacije i obećava pomoć Amerike da se Crna Gora suprotstavi takvom narativu. Kakve dezinformcije, o čemu govori Palmer!? I šta on može da obećava kraj postojećeg američkog predsjednika koji je suverenistički i patriotski orijentisan i čemu su okrenute mnoge zemlje svijeta , što treba pozdraviti. Palmer nije obećao da će pomoći recimo da se zaštiti SPC u Crnoj Gori, to nije pomenuo.

Ako misle da će svojom politikom slomiti srpski narod na Zapadnom Balkanu, grdno se vara. Mi se ponosimo Republikuom Srpskom jer želimo i cijenimo slobodu i mir. U tome ne tražimo ništa što nam ne pripada, niti nanosimo štetu bilo kome, a na dvostruke standarde prijetnje i ucjene smo navikli tokom svoje istorije i iz svega smo izlazili samo jači", zaključio je Dodik.