Dodik: OHR je prošlost i nanio je dosta štete Srpskoj

OHR je prošlost. Nanio je dosta štete Republici Srpskoj, a ništa dobro nije donio ni BiH, tvrdi srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH. Milorad Dodik za ATV kaže, jedini način opstanka BiH je dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Puna su usta njihove priče o vladavini prava, a sve što su uradili ovdje je kršenje vladavine prava, u vladavini ustava i vladavini prava. Nema ni jedne stvari, od zakona koji su nametali, to je kršenje prava, ne možeš nametnuti zakon, antiustavni, još jednom ne možete to da uradite ako nije u skladu s ustavom, ne može jedan pojedinac da ima takva ovlaštenja i to je blef, jer nikada nije ni dobio čak ni od međunarodne zajednice. Dakle, to je jedna potpuna pravna anarhija koja je bila pokrivena nekim političkim voljama ovdje, ali nije bila pravno zasnovana", izjavio je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

To što je OHR intervenisao u Mostaru po pitanju izbora, Dodik naziva njihovim pokušajem da se vrate na scenu, od toga ništa ozbiljnije.

Dodik za ATV kaže i da u BiH nema ništa uspješno zbog neefikasnih mjera, zbog toga šta je OHR radio u prošlosti.

"Mogu oni da pišu izvještaje i da se hvale kako su nešto uradili, ali je vidljivo da je BiH zemlja u totalnoj paralizi i da nema šanse da se pokrene sa intervencionizmom međunarodnog faktora i to je nešto što OHR svrstava na smetlište i treba da ode odavde", dodaje Milorad Dodik.

Promašena je priča, kaže Dodik, to što Bošnjaci očekuju da će predsjednik SAD-a Džozef Bajden zajedno s Evropljanima masovno intervenisati i slomiti Republiku Srpsku. Još jednom je ponovio da je Republika Srpska protiv dolaska novog visokog predstavnika, kao i da će stalno ukazivati na činjenicu da visoki predstavnik u BiH mora biti zakonito doveden, odnosno da, pored drugih, i Republika Srpska da svoju saglasnost.