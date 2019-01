Dodik: Odluka o kandidatskom statusu do novembra

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je na današnjem zajedničkom sastanku članova Predsjedništva sa potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom EU za inostrane poslove i bezbjednosnu politiku Federikom Mogerini izražena želja da BiH što skorije dobije kandidatski status.

"To smo čuli i od evropskih partnera i u tom pogledu očekujemo da će to pitanje biti završeno. Njihova želja je da se u ovom mandatu Evropske komisije, do 1. novembra, pokuša doći do odluke o davanju kandidatskog statusa koji bi poslije bio obezbijeđen kroz podršku zemalja članica", rekao je Dodik.

On je naveo da tome prethodi finalizacija odgovora na Upitnik koji su već trebalo da budu dostavljeni, ali je zbog nedostatka volje i konsultacija, te gubitka parlamentarne većine na nivou BiH, došlo do zastoja.

Predsjedavajući Predsjedništva je poručio da je dobro za BiH i Republiku Srpsku da BiH dobije status kandidata, jer bi to stvorilo mogućnost za otvaranje drugih pitanja, poput uloge visokog predstavnika u BiH i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.

"To bi dovelo do stabilizacije odnosa u BiH", naglasio je Dodik.

Drugo bitno pitanje o kojem je danas razgovarano odnosi se na konstituisanje vlasti na nivou BiH. Dodik ističe da je poruka EU jasna - izbore treba finalizovati uspostavljanjem organa vlasti.

Dodik se nakon zajedničkog sastanka odvojeno sastao sa Mogerinijevom. Na ovom sastanku je razgovarano o realizaciji ranijih dogovora, evropskom putu BiH, mehanizmu koordinacije i razvoju političke situacije u BiH.

Dodik je ponovio da je najava SDA o pokretanju apelacije o promjeni imena Republike Srpske neprihvatljiva i podsjetio na problem konstituisanja federalnog Doma naroda.