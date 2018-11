Dodik odgovorio Trampu: 25. novembar nije moj dan državnosti

Na čestitku američkog predsjednika koju mi je uputio povodom 25. novembra, odgovorio sam da to nije moj dan državnosti, poručuje predsjedavajući bh Predsjedništva. To su spekulacije saradnika Donalda Trampa, koji ga nisu obavjestili da Srbi i Republika Srpska nikada nisu pristali na obilježavanje tog dana, kaže Milorad Dodik.

U odgovoru Trampu, koji je poželio uspješan put BiH ka evoatlantskim integracijama Dodik navodi da se zalaže za Evropski, ali ne i NATO put i podsjeća da odluka o pristupanju toj alijansi nije i neće biti donesena. Bez obzira što nisam saglasan sa sadržajem pisma Donalda Trampa, smatram da je to početak naše dobre komunikacije, kaže Dodik, a što se tiče 25. novembra poručuje da ga u Federaciji mogu doživljavati kako hoće, ali kaže nećemo dozvoliti da osporavaju 9.januar.

"Evo možete da zatvorite čitavu Republiku Srpsku da sve nas ne znam šta učinite, 09.januar je dan naše Republike. Mi ćemo ga i ovaj put slaviti veoma, veoma pompezno, daleko, daleko sadržajnije nego što je bilo ranije. Ali eto iz nekog inata, koji se ovdje rađa, ja mislim da to ne treba da vrijeđa ni jednog Bošnjaka," rekao je Dodik.

Dodik najavljuje da će već u ponedeljak početi konsultacije sa druga dva člana u vezi sa zakazivanjem prve sjednice Predsjedništva i utvrđivanja dnevnog reda. Kaže da će predložiti niz mjera za oporavak privrede i zaštite domaće proizvodnje. Podsjeća da na nivou BiH ima više od 23 hiljade zaposlenih službenika o čemu se, kaže, takođe mora pričati. Posebna pažnja se mora usmjeriti na obavještajno - bezbjednosnu agenciju koja je, kaže, neprijateljski nastrojena prema Republici Srpskoj.

"Ta obavještajan služba je pratila RS i njene funkcionere, i činila zlo Rrepublici Srpskoj time što je kreirala, i prema inostranstu uputila, o paravojnim i parapolicijskim snagama u RS. Kao član Predsjedništva nemam namjeru da pređem preko toga, i to će biti u fokusu svakog dana mog djelovanja. I reći ću vam veoma iskreno, u ovom trenutku mislim da i mene, kao člana Predsjedništva, ta obavještajna agencija u BiH, doživljavaju kao najveći problem," kaže Dodik.

Moja politika u Predsjedništvu biće politika čistih računa, kaže Dodik. Predsjedništvo, poručuje, mora djelovati po Ustavu, a svi moraju da razumiju da je Savjet ministra samo pomoćni organ. Predložiće, kaže, da se Predsjedništvo ogradi od bilo kog predstvanika međunarodne zajednice koji bude želio da nametne bilo kakva rješenja, a svi moraju, kaže, da shvate da je intervencionizam Visokog predstavnika prevršio svaku mjeru.

"Visoki predstavnik je nametnuo 540 odluka koji su mijenjali sistem u BiH, od čega 280 zakona. To je više nego svi domaći organi zajedno, od opštine do zajedničkog nivoa. A opet ćete čuti kako drže lekcije nama, kako smo mi političari nesposobni, a oni su sposobni. Ja razumijem Incka da hoće da ostane sa platom od 24 hiljade evra, plus odvojeni život, plus troškovi, plus pitaj boga šta još, a još nekom držite lekciju kako je neposoban," rekao je Dodik.

Dodik je ranije rekao da će se zalagati za ukidanje Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zaključuje da je dobio mandat da napravi jednu drugu reprezentaciju iz Republike Srpke u Sarajevu, u odnosu na onu koja je do sada bila, te da bi, ukoliko se želi nešto napraviti, što prije trebalo formirati Savjet ministara Bosne i Hercegovine.