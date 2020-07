Dodik o Mostaru: Tražićemo ravnopravno učešće u odlučivanju

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Istočnom Sarajevu sa predstavnicima strukovnih i političkih organizacija Srba iz Mostara o izmjenama i dopunama Izbornog zakona koje se odnose na izbore u Mostaru, te o formiranju jedinstvene srpske liste za izbore u ovom gradu.

Dodik je istakao da postoji određeno nezadovoljstvo zbog činjenice da je na ovaj način sve završeno, mimo zvaničnog prisustva predstavnika Srba u političkom dogovoru o izmjenama Statuta Grada Mostara i Izbornog zakona BiH u dijelu za Mostar.

"Postoji bojazan za određena rješanja, pogotovo ona koja su u kondicionalu i koja treba da budu donesena i postavlja se pitanje da li Srbi imaju pravo da vjeruju na datu riječ ili da zatraže određena pozicioniranja", izjavio je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevy.

On je najavio da će se razgovarati sa političkim partnerima o tome kako na bolji način pozicionirati vidljivost Srba i obezbijediti da budu ravnopravno zastupljeni, kao i ostala dva konstitutivna naroda.

"Naš zahtjev će biti da se uvaži popis iz 1991. godine, jer je to nešto što su uporno nama u Republici Srpskoj tražili", poručio je Dodik.

On je istakao da će osnovni zahtjev biti da se provede odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa konstitutivnosti Srba u kantonu i da do izbora to pitanje bude regulisano.

"Tražićemo da se obezbijedi ravnopravno učešće u odlučivanju i predstavnika srpskog naroda vezano za raspolaganje sredstvima i svim izvršnim ovlaštenjima koji imaju gradonačelnik i predstavnik Vijeća, da se i za predstavnika srpskog naroda nađe adekvatan pristup kako bi mogli, kao konstutitivni narod, na pravi način da odlučuje", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

Ono što je veoma važno, dodao je on, jeste da kroz raspodjelu programskih investicionih sredstava budžeta grada Mostara bude garantovano usmjeravanje i na područje gdje žive i Srbi, a ne kao do sada da to bude stvar nekog humanitarnog ili minimalnog učešća gradskog budžeta u svemu tome.

"Razgovarali smo i o tome da izbori svakako treba da se održe u vremenu kada to zakon propisiju, to znači 150 dana nakon raspisivanja izbora", naveo je on.

Na sastanku je bilo riječi i o pripremi i učešću na samim izborima.

"Drago mi je što svi ovde zastupaju i političke partije koje su prisutne i gradskim odborima SNSD-a i SDS-a i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Koordinacija Srba Mostar i predstavnici udruženja Srba u različitim organizacijama smatraju da je ključno pitanje da se napravi jednistvena srpska lista i da se animiraju Srbi da glasaju", rekao je Dodik.

On je najavio da će to biti tema sutrašnjeg sastanka u Banjaluci gdje je predsjednik Srpske Željka Cvijanović sazvala predstavnike političkih partija koje participaraju na prostoru grada Mostara da se pokuša postići dogovor o tome.

"Drago mi je što smo danas razgovarali i da mogu da prenesem njihovo jednistveno uvjerenje da je neophodno i da je to preduslov za bilo kakvo adekvatno zastupanje Srba u eventualno novoizabranom Gradskom vijeću Mostara", naglasio je Dodik.

Predsjednici HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović potpisali su 17. juna u Mostaru sporazum o izmjenama Statuta Grada Mostara i Izbornog zakona BiH u dijelu za Mostar čime je omogućeno da se deblokira izborni proces i da se u gradu na Neretvi nakon 12 godina održe izbori.

Novi izborni model donosi i nova pravila po kojima će Mostarci birati Gradsko vijeće. Prema tom modelu, iz šest izbornih područja biraju se 22 vijećnika, na način da se iz većinski hrvatskih bira njih 13, a iz većinski bošnjačkih, devet. Preostalih 13 gradskih vijećnika bira se s gradske liste.

Što se tiče nacionalne zastupljenosti u Gradskom vijeću Mostara, taj dio pregovarači nisu dirali i ostaje da se u Vijeće bira najviše po 15 predstavnika jednog konstitutivnog naroda, a najmanje četiri, te jedan iz reda ostalih.