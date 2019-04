Dodik: Ništa nije dogovoreno, nismo spremni ni na jedan uslov!

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka o formiranju vlasti na nivou BiH sa liderima HDZ-a BiH Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem da "ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori", poručivši ponovo da neće pristati na aktivaciju Akcionog plana za članstvo /MAP/ u NATO.

Dodik je novinarima u Sarajevu rekao da srpska strana neće podržati aktivaciju MAP-a, da za to u Republici Srpskoj nema i neće biti saglasnosti.

"Nije postignut dogovor. Ko je to rekao? Ništa nismo potpisali. Dok se sve ne dogovori, nije ništa dogovoreno. Nećemo podržati MAP. To je pitanje izvan formiranja Savjeta ministara. To je ustavna priča. BiH rizikuje da neformiranjem Savjeta ministara zaustavi svoj evropski put", rekao je Dodik.

On je naglasio da nema ništa od uslova da se usvoji godišnji nacionalni plan za NATO, kojeg, kako kaže postavlja Izetbegović.

"Nema ovdje uslova. Nismo spremni ni na jedan uslov. Ja i Čović smo potpisali raniju izjavu on nije. Danas smo raspravljali oko raspodjele resora. Izetbegović je tražio da se na neki sumnjiv način aktivira MAP, tako da bi sadašnja ministrica dala saglasnost bez stava Savjeta ministara. To je jedna apsolutno opasna putanja. Sam Izetbegović je tražio da ima ministra odbrane, pa je li to onda način kako će odlučivati", rekao je Dodik.

On je rekao da su oni, kao SNSD, prihvatili tri ministarstva, a to su ekonomski odnosi, saobraćaj i komunikacije i izbjeglice, i da jedan od kandidata bude neko iz reda Ostalih.

"Izetebegović je rekao da očekuje da na čelo ministarstva bezbjednosti pojavi Fahrudin Radončić, a pored toga ima i vansjke poslove i odbrane. DF nije nigdje spomenuta, već je spomenuto samo da će Radončić biti na čelu ministarstva bezbjednosti, a to je s njim dogovorio", kazao je Dodik.