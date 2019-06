Dodik: Niko neće postaviti vojsku na granicu između Srpske i Srbije 

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da niko neće postaviti vojsku na granici između Republike Srpske i Srbije kako bi bio spriječen ulazak migranata.

Komentarišući inicijativu hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića za održavanje sjednice Predsjedništva na kojoj bi bila razmatrana migrantska kriza, Dodik je rekao da je već održana sjednica posvećena tom problemu na kojoj je zaključeno da treba da bude sačinjen cjelovit plan i dat zadatak Savjetu ministara da to učini, ali ništa nije urađeno.

"Savjet ministara koji je trebao da bude rješenje za migrantsku krizu postao je dodatni problem jer nije ništa učinio. Zakazao sam za sutra sjednicu Predsjedništva BiH, ali mislim da će to biti jalova priča koja neće dati nikakav rezultat, jer nemamo Savjet ministara koji bi mogao nešto operativno da uradi. Ustavom je predviđeno da je Savjet ministara pomoćni organ Predsjedništva, a mi nemamo nikakav pomoćni organ", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, sjednica treba da pokaže da Komšić brine o nečemu, iako je tu brigu trebao iskazati mnogo ranije.

"Sve što je trebala učiniti u pogledu migrantske krize, BiH je učinila pogrešno. Migranti su ušli i oni su sada problem ljudi u Unsko-sanskom kantonu. To više nije politički problem u vezi sa njihovim ulaskom jer su oni ušli. Oni su u tome trebali biti spriječeni. Nisam htio da odbijem inicijativu, jer on ima pravo da traži sjednicu, ali jedino što možemo zaključiti jeste da pokušavamo da dođemo do ranije traženog plana", naglasio je Dodik.

On je dodao da je Srpska imala politike koje se tiču migrantske krize i predlagala dogovor, ali da se ništa nije dogodilo.

"Jedina logična stvar je da Srpska kaže da ne želimo centre u kojima će oni boraviti i to ostaje naša politika", kaže Dodik, koji je srpski član Predsjedništva BiH.

On je istakao da postoje zahtjevi da snage Fronteksa zauzmu dio granice BiH, ali da se pokazalo da je to moguće samo na granici sa Hrvatskom, jer je to nemoguće na granici sa zemljama koje nisu članice EU.

"To je dodatno usložnjavanje problema. Evropa je dala privid dobrog mjesta za migrante. Nije dobro da Evropa sada nama šalje novac da mi pravimo centre. Taj novac nas ne interesuje, neka ga povuku i prave centre u Evropi, oni imaju kapacitet da taj problem rješavaju, mi nemamo. Ti ljudi nisu ni došli ovdje nego su samo u tranzitu. Mi činimo sve da nemaju dodatne probleme prilikom prolaska kroz Srpsku i pomažemo koliko možemo", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je istakao da Republika Srpska ne prihvata da se ovdje prave centri za migrante.