Dodik: Nema priznanja tzv. Kosova, Narodna skupština će to potvrditi

Šefik Džaferović i Željko Komšić glasali su za priznanje Kosova, ja sam glasao protiv. Nakon drugog kruga glasanja pokrenući vitalni nacionalni interes, a konačno mjesto odluke će biti Narodna skupština Republike Srpske, kategoričan je, nakon sjednice Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Da je potez Željka Komšića da pitanje priznanja tzv. Kosova stavi na dnevni red, zapravo usluga, poručuje i srpski član Predsjedništva BiH. Kada Parlament Srpske da svoj sud, to pitanje biće mnogo jasnije u cijeloj BiH.

"Do sada sve ovo vrijeme spekulisalo se, neki kažu treba priznati, neki kažu ne treba priznati. Neki kažu da gubimo partnere u nekom poslovnom smislu, političkom. Svi imamo ovdje neke simpatije i antipatije prema tom pitanju. Mislim da je dobro što je došlo na odlučivanje u Predsjedništvo i imaćemo odluku. Ja vjerujem da je epilog odluke da se Kosovo neće priznati. I vjerujem da će to ostati osnova za ponašanje svih u Bosni i Hercegovini", kaže Dodik.

Dodik podsjeća i na dvostruke aršine međunarodne zajednice koja insistira na priznanju Kosova, koja to pitanje, iako bi trebalo, ne povezuje sa Republikom Srpskom. Komšić, osporavan kao član Predsjedništva od strane hrvatskog naroda u BiH, tvrdi da stavljanje pitanje Kosova na dnevni red, ipak nije inat. Ne treba zaboraviti da vanrednu sjednicu na tu temu zatražio nakon što je srpski član Predsjedništva zatražio izmještanja BH Ambasade u Izraelu.

"Kakvog inata? Ne razumijem, objasnite mi. Vi mislite da Kosovo nije nezavisna država. I da mi ne trebamo da priznamo ono što je realnost. Stanite, pustite analitičare. Ja nisam analitičar, ja platu primam u Predsjedništvu BiH da vodim računa o njenom međunarodnom položaju", kaže Željko Komšić.

S druge strane, bošnjački član Predsjedništva BiH, samouvjereno tvrdi da BiH nikada neće imati konačan stav o Kosovu. Kud Džaferović tu i Komšić, pa je tako oboren i prijedlog Milorada Dodika o izmještanju ambasade iz Tel Aviva u Jerusalem.

"Dodik ima pravo zaštite vitalnog interesa. Svi otprilike znamo kako će se ta stvar završiti. Ja cijelo vrijeme govorim, a evo i danas, niti će biti donesene odluke o izmještanju ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, niti će biti donesena odluka o priznanju Kosova od strane Bosne i Hercegovine", kaže Džaferović.

Oni su bili protiv, ja za, ali vidjećemo šta će biti sa sudbinom ovog prijedloga, poručuje Milorad Dodik. Većina zemalja već je izmjestila svoju ambasadu, a druge se na to spremaju.

"Važno je zato što je to očigledno dokaz prijateljstva prema jednoj, očigledno prijateljskoj zemlji prema BiH, a prije svega prema Srbima. Izraelu, jevrejskom narodu. Smatramo da treba podržati njihove napore na definisanju njihovog prava da odrede sjedište i da to drugi poštuju. Ovako smo došli u poziciju da gotovo jedina zemlja na svijetu gdje lokalna zemlja smatra da je njihov grad Jerusalim, a druge zemlje to zaobilaze", kaže Dodik.

Nije bilo volje, a ni razumijevanja druga dva člana Predsjedništva da se minutom ćutanja na sjednici oda počast prvom članu BH Predsjedništva Momčilu Krajišniku koji je preminuo u utorak. Zbog toga će u svim konzularnim predstavništvima širom svijeta biti otvorena knjiga žalosti.

"Ali evo upravo ovo o čemu smo govorili, ovih 16 konzularnih predstavništva, ukoliko se ova praksa ne prekine ovakvog rada, ja ću dati nalog svim članovima konzularnih predstavništva da širom svijeta otvore knjigu žalosti za Momčila Krajišnika i da na taj način se oda priznanje Krajišniku koji je bio prvi član kolektivnog Predsjedništva nakon građanskog rata u Bosni i Hercegovini", rekao je Dodik.

Na redovnoj sjednici pozdravljena je inicijativa za pridruživanje BiH "malom Šengenu", ali se čeka detaljna analiza Savjeta ministara. Usvojen je i izvještaj Ministarstva bezbjednosti o stanju sa ilegalnim migracijama, kao i dva zaključka za borbu protiv pandemije. Program reformi BiH je skinut sa dnevnog reda jer nije bio potpun. Srpski član Predsjedništva je poručio da neće biti nikakve NATO integracije, i da je o tom pitanju sve već odavno rečeno.