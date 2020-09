Dodik: Nema priznanja Kosova, Parlament Srpske će to potvrditi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će pokrenuti pitanje vitalnog interesa na prijedlog odluke o priznanju samoproglašenog Kosova.

Dodik je potvrdio da na današnjoj vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH nije usvojen prijedlog odluke o priznanju BiH samoproglašenog Kosova jer je on bio protiv toga. Naveo je da će se o ovom pitanju izjasniti Narodna skupština Republike Srpske.

Dodik je potvrdio i da je odbijen njegov zahtjev za izmještanje Ambasade BiH iz Tel Aviva u Јerusalim. On smatra da je važno da Ambasada bude premještena.

"To je važno jer je to dokaz prijateljstva prema BiH i prema Srbija, Izraelu, i smatram da treba podržati napore da odredi sjedište i da se to poštuje", istakao je Dodik.

On je podsjetio da su druga dva člana Predsjedništva BiH bila protiv tog prijedloga.

"O dnevnom redu se ne glasa, nego se to prihvata. Šefik Džaferović i Željko Komšić su glasali protiv, ja sam bio za. Vidjećemo šta će biti sa sudbinom ovog prijedloga i kako će se to kretati", naveo je Dodik.

Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da je na današnjoj redovnoj sjednici Predsjedništva BiH razgovarno o pandemiji virusa korona, navodeći da je BiH ušla u globali proces nabavke vakcine.

On je rekao da je jedna od tema bila i migrantska kriza, ističući da će biti angažovan dodatni broj pripadnika Granične policije u cilju sprečavanja ilegalnih migracija.

Podsjećamo, u Sarajevu su danas održane dvije vanredne i jedna redovna sjednica Predsjedništva BiH.