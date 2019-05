Dodik: Nema dileme da će 12. maj biti obilježen u uniformi Vojske Republike Srpske

Nema dileme da će se 12. maj naredne godine obilježiti u uniformi Vojske Republike Srpske. Podvlači i danas srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, i to nakon što je Željko Komšić protiv njega podnio krivičnu prijavu.

Kako je ATV-u potvrđeno u Tužilaštvu BiH, protiv Milorada Dodika formiran je i predmet po zaprimljenoj krivičnoj prijavi hrvatskog člana Predsjedištva, a biće obavljene i provjere. Republika Srpska i pored osporavanja svečano je proslavljala i 9. januar, isto tako, tvrdi Dodik, slaviće se i Dan Vojske Republike Srpske.

"E pošto oni to nama brane, ja tražim i to ću uraditi, da u Republici Srpskoj nađemo sredstva i napravimo uniforme za taj dan, za jedan broj momaka koji neće imati oružje, ali će imati uniformu. Ako ne možemo tamo u kasarnu Kozara da ne bi tamo komandanti išli po disciplinskim i drugim odgovornostima. Još bolje i baš mi se sviđa ideja, hvala Vam što ste bili inspirativni, i da ih psotrojim onda na stadion Borca i da pozovemo pet hiljada građana da dođu da vide kako to izgleda. Eto, šta ćete onda?", istakao je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Željko Komšić ima pravo da tuži koga hoće, ali Republika Srpska ne traži ništa što joj zakonom ne pripada, poručuje Dodik. Jasno je i u Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH propisano da Treći pješadijski puk baštini i identitet i vojno nasljeđe Vojske Republike Srpske, ali i da komande puka mogu davati uputstva o održavanju svečanosti, pa i odjeći i ponašanju. Jasno je, kaže, Dodik, i da saglasnost sigurno neće tražiti od Željka Komšića, pogotovo ne od Ministarstva odbrane BiH.

"Šta će meni saglasnost Ministarstva odbrane? Pa ja sam njima nadležan, nisu oni meni. Ja sam taj koji je vrhovni komandant, nisu oni. Prema tome, imate, pročitajte, ima Treći pješadijski Republika Srpska puk, kao i ostale komponente Oružanih snaga, imaju pravo na takozvane pukovske uniforme. Naše opredjeljenje je pukovska ona plava, svečana Vojske Republike Srpske i ona će biti", naglasio je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Histerija u Sarajevu i krivična prijava protiv Milorada Dodika, pa i kritike Ambasade SAD-a, samo pokazuju netrpeljivost prema Republici Srpskoj – saglasni su političari i vlasti i opozicije. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović za ATV kaže da je jasno da Sarajevu smetaju i srpski simboli, ali i da se skreće pažnja od stvarnih problema.

"Možda je to njihova frustracija i to se ne može promijeniti. Mjesto gdje se trajno čuva grb Republike Srpske, dvoglavi orao sa četiri S je upravo uniforma Trećeg pješadijskog puka i mislim da nema potrebe za ovakvom vrstom frustriranih, histeričnih reakcija. Ovo što se radi sa tim besmislenim optužbama, osudama, krivičnim prijavama, formiranjem predmeta od strane Tužilaštva, koje ništa nije uradilo po pitanju borbe protiv korupcije i kriminala je najveća glupost", rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Poslanik u Predstavničkom Domu BH-Parlamenta Nenad Stevandić poručuje da bi upravo Komšić mogao krivično da odgovara i to zbog lažnog prijavljivanja Milorada Dodika.