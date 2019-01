Dodik: Neko namjerno ugrožava evropski put pričom o NATO-u

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras da je za BiH najvažnije da nastavi evropski put, ali da to neko sada namjerno ugrožava pričom o NATO-u.

"U Republici Srpskoj svi iz opozicije i vlasti mislimo da se u ovim uslovima ne može ići u NATO kad je Srbija proglasila neutralnost. To je stav svih. Ja sprovodim odluku Narodne skupštine Srpske", izjavio je Dodik za TV N1.

On je istakao da će Republika Srpska ući u NATO kada u taj vojni savez uđu Srbija i Rusija.

"BiH sarađuje sa NATO-om u istom formatu kao Srbija. Srbija nema nivo saradnje kao što je Akcioni plan za članstvo", pojasnio je Dodik.

Ukazujući da Republika Srpska i Srbi u BiH nikada nisu blagonaklono gledali na približavanje NATO-u, on je naglasio da stav o putu u NATO nije samo stav SNSD-a.

"SNSD, što se tiče bezbjednosne politike, smatra da je prekršen Ustav BiH jer po Ustavu BiH nema vojsku i nema oružane snage. Kasnije je donesen sporazum između Republike Srpske i Federacije BiH o formiranju oružanih snaga", naveo je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Govoreći o saradnji sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, Dodik je rekao da njih dvojica imaju racionalne političke stavove i da je istorija njihovih odnosa uvijek bila korektna.

"Čović je korektan političar koji pokušava da gradi mostove saradnje za budućnost", smatra Dodik.

On tvrdi da su Bošnjaci u političkom smislu degradirali Hrvate.

"Na federalnom nivou, umanjili su im značaj ili oduzeli kompentencije koje su imali u okviru Dejtonskog sporazuma. Hrvatski narod je majorizovan i ja se tome protivim. Kad se vidi Vašingtonski sporazum vidi se da su Bošnjaci izigrali Hrvate. Izigrali su Dejtonski sporazum i političku poziciju Hrvata u federalnim strukturama vlasti", naveo je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je rekao da, ako Hrvati stave nekada na dnevni red formiranje svog entiteta na prostoru koji sada perspektivno kontrolišu, a to je u kantonima gdje su oni većina i da se ne zadire u ono što je Republika Srpska, nema nijedan problem da to podrži.

Dodik je naveo da je za njega relevantan svako koga bošnjački narod izabere na izborima, a da za razliku od bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića nije učestvovao u oružanim jedinicama.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH kaže da bi trebalo da se riješi pitanje granice BiH sa Hrvatskom i Srbijom, te da je on spreman da sjedne, kako bi se ona riješila.

Govoreći o rješavanju pitanja imovine BiH u Hrvatskoj, Dodik smatra da je potreban sistem reciprociteta.

"Mislim da Hrvatskoj treba ispostaviti sistem reciprociteta jer u BiH ima mnogo hrvatske imovine, od naftne kompanije INA, do drugih, još iz perioda bivše Jugoslavije", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je da se Hrvatska tako odnosi prema imovini BiH, a primarno prema preduzećima iz Republike Srpske i Federacije BiH.

"BiH je ta koja treba da zaštiti svoje subjekte", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da izgradnju pelješkog mosta ne treba problematizovati jer njegova gradnja zadovoljava sve standarde međunarodne plovidbe.