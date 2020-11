Dodik: Nećemo dozvoliti ugrožavanje bezbjednosti srpskog kadra u Sarajevu

Republika Srpska neće dozvoliti da se njen kadar podvrgava protivustavnim i brutalnim ugrožavanjem bezbjednosti od političkog Sarajeva, uz blagoslov jednog dijela međunarodne zajednice i OHR-a, kaže danas predsjedavajući, i srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik poručuje da to što je Milan Tegeltija sistemski praćen, sniman i prisluškivan kako bi se od njegovih rečenica izmontirao govor koji ga kompromituje, s ciljem smjene, pokazuje besmisao BiH kao države, posebno pravne države u kojoj se poštuje Ustav i zakon.

"Potpuno je nevjerovatno da se predsjednik VSTS-a, kao neko ko je na čelu pravosudnog sistema bez ikakvog pravnog osnova ili sudske naredbe, kontinuirano, sistemski i nezakonito prati, snima, prisluškuje s ciljem montiranja nekih sadržaja koji služe za to da se on ukloni sa pozicije, jer ne odgovara nekim politikama. BiH je očito zamišljena i funkcioniše kao zemlja bezakonja i brutalne nezakonite sile koju primjenjuje političko Sarajevo prema kadru iz Republike Srpske uz blagoslov tog međunarodnog faktora koji se licemjerno zalaže za vladavinu prava", izjavio je Milorad Dodik, predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH.

Snimak koji je pušten u javnost star je godinu dana i znam za njega, poručuje Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Čim je saznao zvao je, tvrdi Milan Tegeltija, direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije, Osmana Mehmedagića, i rekao mu da ima saznanja da je nezakonito praćen i sniman kako bi se napravio veliki broj njegovih izjava.

"Pitao sam ga zna li nešto o tome, na što je odgovorio da ne zna i da će provjeriti. Nakon dva, tri dana me je nazvao, rekao da je istina, ali da to ne radi on već odmetnuti dijelovi njegove službe. Odavno se, dakle, pripremaju ti materijali da bi se ja diskreditovao. Dakle, ovo je visokosofisticirana montaža za koju smatram da je napravila OBA ili neki njeni dijelovi i apsolutno ih izravno optužujem jer mi je Mehmedagić osobno rekao da se to radi", dodao je Zoran Tegeltija, predsjednik VSTS-a.

Na snimku koji se pojavio u javnosti, a za koji Tegeltija tvrdi da ja lažan i montiran, članici VSTS-a, obećano je imenovanje njene sestre na jednu od funkcija.