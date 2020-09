Dodik: Neće ovdje biti rata, to su floskule kojima se plaše stranci

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Bosne i hercegovine ne bi bilo da u njenim temeljima nema konstitutivnosti dva entiteta i tri naroda.

Dodik je to rekao u intervjuu za "Večernji list", komentarišući izjavu opredsjednika SDA Bakira Izetbegovića da "Bošnjaci trpe teror manjine".

"On je već sve definisao. Ako smatra da trpi teror manjine, to znači da su Hrvati manjina, da nisu konstitutivni narod. Sva je suština u tome. BiH ne bi bilo da nije u njenim temeljima ravnopravnost dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ne manjina! Ja razumijem i gospodina Čovića, koji želi razgovarati, ali je očigledno da od tih razgovora neće biti ništa. Hrvati će morati predložiti neku varijantu od koje se neće odustati", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva je ustvrdio da u BiH postoji jedan narod koji insistira na "građanskoj" BiH, i dva naroda koja insistiraju na konstitutivnosti.

"Ja ne razumijem kome oni to mogu podvaliti. S druge strane, Hrvati i Srbi insistiraju na konstitutivnosti naroda i paritetu iz Dejtona dok se drukčije ne dogovorimo. Sada imate jedan narod koji želi realizaciju 'građanske' priče, a druga dva naroda to ne žele. To su Srbi i Hrvati. Ako se na tome bude insistiralo, vjerovatno će predstavnici ta dva naroda donijeti zajedničku deklaraciju i tražiti da iziđu iz BiH jer im se osporavaju prava zagarantovana ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom", kaže Dodik.

Na konstataciju da se iz Sarajeva često čuje da "nema raspada BiH" bez rata, Dodik odgovara da su to "samo floskule kojima Bošnjaci žele da zaplaše strance".

"Kakav rat, kakve gluposti. Neće ovdje biti rata. To su floskule kojima Bošnjaci iz Sarajeva nastoje plašiti strance. Evo, postavljam pitanje: što bi Sarajevo učinilo da mi to napravimo?", upitao je Dodik i potom dodao:

"Evo, recimo, Izetbegović je čuo da ja i Čović ne želimo kršenje Ustava i osporavanje Dejtona te povlačimo potez o izlasku iz BiH. Izetbegović ode u Predsjedništvo, tamo nema mene i ne može angažovati vojsku ni protiv Banjaluke ili Mostara. Ako bi se vojska upotrijeila, imali bismo posve drugu situaciju. Ne može poslati ni policiju u Mostar ili Banjaluku. Federalna policija ne može preći entitetsku granicu, niti iz jednog kantona u drugi... Mi ovdje želimo donositi političke odluke, a oni prijeteći ratom žele zadržati svoje pravo da budu tutori i da majorizuju druga dva naroda u BiH. Ako žele BiH kao većinski narod, onda moraju dati mnoge koncesije".