Dodik: Ne mogu oni poništiti toliko izbora, koliko mi možemo dobiti

Predsjednik SNSD-a komentarisao je danas u Doboju odluku CIK-a da poništi izbore u ovom gradu i Srebrenici i poručio da CIK-u da ne mogu oni poništiti toliko izbora, koliko SNSD može dobiti.

"Odluka CIK-a je uperena protiv Republike Srpske. To je priprema za sljedeće izbore na kojima oni žele da mešetare. CIK je u Doboju ostavila 17 glasačkih mjesta koja su bošnjačka, a sva srpska su poništena. Poštujem Bošnjake, ali ovo je lakrdija neviđenih razmjera. Da mjesta gdje su pobijedili Bošnjaci ostavite, a gdje su pobijedili Srbi poništite. To je nemoguće, to će morati debelo da objasne. Ova polarizacija koju su napravili imaće reprekusije u čitavoj BiH.", poručio je Dodik i dodao da je ovo očit primjer etničkog inžinjeringa.

"U uslovima kada je CIK pod direktnim uticajem stranaca, stranih ambasada, moglo se desiti da se odugovlači sa Dobojem i Srebrenicom, pa da im stranci kažu priznajete izbore u Mostaru, a ovamo radite šta god hoćete. Ovdje se radi o sramotnoj koaliciji Šarovića i Borenovića koja ide na to da problematizuje Republiku Srpsku. Mada vidimo da ni CIK nije izabran u skladu sa zakonom", kaže Dodik.

Nisu dirali bošnjačka izborna mjesta

"Srbi moraju da vide da su biračka mjesta muslimana favorizovana i da nisu dirana, a samo tamo gdje su Srbi problematizuje se i žele poslati poruku da Srbi remete izborni proces. Ovo je direktno u funkciji muslimanskog Sarajeva", poručio je Dodik.

"Ovdje su sva naša izborna građanska prava pogažena i građani Doboja i Srebrenice nisu imali isti tretman kao svi na drugim mjestima. I u FBiH je bila mjesta gdje su podnosili prigovore, ali nigdje nisu poništili izbore".

"SDS i PDP i njihovi vajni stručnjaci koji se hvale da su pravnici bez ikakvih dokaza, odlučili su da naprave dogovor sa muslimanima u Sarajevu, Šaroviću i Borenoviću je treblo da se problematizuju izbori u Doboju, a muslimanima Srebrenica, zato su našli kompromis da ijedno i drugo ponište.

Predsjednik SNSD-a ističe da Republika Srpska ne smije da odustane od svog statusa, jer ovo govori o onome što su Srbi učili pod Turcima, "kadija te tuži, kadija ti sudi".

"Pod ovakvim okolnostima CIK-a SNSD će se pripremati da bojkotuje zajedno sa svim partnerima i onemogući izbore u Republici Srpskoj 2022. godini. Ovo nisu fer uslovi i ne možemo da učestvujemo u ovakvim izborima. Nećemo ostaviti SDS i PDP da sami idu na izbore. Sa ovakvom izbornom komisijom, jedna od stvari koja se može desiti je to. Ako se mi odlučimo na to, biće teško održati izbore na prostoru Republike Srpske. Pod ovakvim CIK-om, vidjećemo šta će biti u narednih godinu i po dana.", poručio je Dodik i poručio da Sarajevo neće odlučivati o izborima u Republici Srpskoj.