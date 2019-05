Dodik: NATO ne trebao da bude uslov

Ponovo je SDA uslovila formiranje vlasti NATO-om, što je SNSD odbio, čime je propao još jedan pokušaj formiranja vlasti. Novi sastanak trajao je sat vremena u Sarajevu u zgradi Predsjedništva BiH. Može saradnja sa NATO-om ali ne može članstvo, to je velika razlika, ponovio je Milorad Dodik nakon sastanka.

"Sasvim je realno očekivati da Bošnajci žele u NATO, jer se tamo nalazi Turska, da Hrvati žele u NATO, jer se tamo nalazi Hrvatska, i sasvim je realno da Srbi ne žele NATO, jer se tamo ne nalazi Srbija. Ako mi smatramo da je sasvim realan njihov odnos prema tom pitanju na taj način, zašto se onda ne razumije i naš stav o tome. Prema tome, niko neće to pitanje NATO-a eliminisati, ono će ostati tu. Ali, ono nije trebalo ni moralo da bude uslov," rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Bakir Izetbegović je nakon sastanka zaobišao novinare. Potpredsjednik SDA, Šefik Džaferović imao je, zato, šta da kaže. Tvrdi da zbog određenih politika i pojedinaca ispašta BiH i uvjerava da to nije politika njegove partije.

Prije sastanka sa rukovodstvom SDA, Milorad Dodik je iz Istočnog Sarajeva poručio da je BiH u potpunom zastoju u izvršavanju ustavnih i zakonskih obaveza, što je dovelo do toga da se funkcioniše u tehničkom mandatu. Bošnjačka politika, tvrdi Dodik, dovela je do apatije. Ponavlja - Srbima je onemogućeno da u sadašnjem Savjetu ministara imaju legitimne predstavnike u kome su ljudi koji rade za neke svoje interese i mentore, a sigurno ne rade za srpski narod.

"To smanjuje šanse svih, jedna apatična situacija, dakle, proizvedena je, zato što neko u BiH, prije svega bošnjačka politička elita, želi da spriječi Srbe i srpski narod da na legitiman način budu zastupljeni u organima na nivou u BiH. Mi tamo ništa ne tražimo. To je dato ustavom, pozitivnim zakonima, Dejtonskim sporazumom i naći načina da se to uslovljava," kaže Dodik.

Dodik smatra i da Savjet ministara treba vratiti u funkciju pomoćnog organa Predsjedništva BiH. Ističe da je stranka koju predvodi spremna da odmah završi konstituisanje vlasti ali bez ikakvih uslovljavanja, i da se bavi svim pitanjima u BiH, pa i pitanjem NATO-a. Ponavlja - saradnja da, članstvo ne.