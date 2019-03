Dodik najavio povlačenje, ako se jedna stvar u BiH ne promijeni

"Nemam vremena za dangubu. Ako zajedno s drugim kolegama u Predsjedništvu, najduže za godinu, ne uspijem vratiti BiH sa sadašnjeg puta samouništenja na pravi put, napuštam Predsjedništvo, vraćam se u Banjluku pa neka sve propadne", izjavio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

U intervjuu za Al Džaziru Balkan, prilikom jučerašnjeg boravka u Briselu, Dodik je na pitanje da li je to rekao i zvaničnicima EU odgovorio:

"Da, iako ne baš doslovno tako, ali sam briselske prijatelje zamolio da nam od sada ne daju preteške uslove za kandidatski status".

Dodik tvrdi da je pokušao da ih uvjeri da bi se procesi u BiH nakon sticanja kandidatskog statusa u mnogim aspektima mogli okrenuti u pozitivnom pravcu.

Na pitanje šta su mu rekli Han i Mogerinijeva, rekao je da će za rješavanje nekih od najvažnijih problema imati bezrezervnu pomoć EU, ali da mnogo toga, poput formiranja Savjeta ministara, mogu i moraju uraditi sami.

"Saglasni su sa mnom da se mnogi naši problemi mogu i moraju rješavati odmah jer je mnogo godina izgubljeno u nepovrat. U Briselu takođe nemaju ništa protiv ako nam u rješavanju naših nagomilanih problema budu pomagali i drugi naši prijatelji. Dogovorili smo se da neka osjetljiva pitanja kao što je članstvo u NATO odložimo za kasnije. Rekao sam im, takođe, da bi odgovornost morali od sada da snosimo svi koji stvari kod nas ne postavljamo na pravo mjesto, ali i oni koji se razmeću lažnim nadama dok nam građani odlaze iz zemlje. A najveću odgovornost trebalo bi da snose oni koji kojekakvim nerealnim inicijativama, zahtjevima i kvazivizijama o unitarnoj ili građanskoj BiH koče suštinske reforme. Јa sam transparentni pragmatičar koji na BiH gleda očima realiste i tako se i ponašam. Svi me baš u tome i ne razumiju dobro, ali to nije do mene", rekao je Dodik.

Na konstituciju da je realnost da EU i Srbija zvanično zagovaraju cjelovitost BiH, Dodik je rekao da teritorijalna cjelovitost BiH nije sporna, ali je sporna njena nefunkcionalnost. Na pitanje kako Milorad Dodik kao predsjedavajući Predsjedništva vidi BiH u ovom času, odgovorio je da je vidi "kao karikaturu od države, a volio bi je vidjeti kao harmoničnu zajednicu sastavljenu od dva ravnopravna entiteta u kojoj niko nikoga ne negira, niti iko ikome smeta da napreduje".

"Bosna kao država može da opstane samo ako bošnjački političari, moj kolega Željko Komšić, takozvana ljevica i inteligencija u Federaciji BiH postanu svjesni da je BiH složena država i da kao takva nema nikakve izglede da u skoroj budućnosti postane građanska. A unitarna neće svakako nikada ni postati. Јa, kao što je javnosti poznato, imam šestoro unučadi, moja je dužnost i po tom osnovu da stvaram i da iza sebe ostavim što bolje uslove za život svima onima koji tek dolaze", poručio je, između ostalog, Dodik.