Dodik liderima HDZ-a i SDA predložio sastanak: SM može biti formiran za 10 dana

Za deset dana može biti formiran Savjet ministara BiH. To je rok koji je predložio srpski član Predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik. Što se njega tiče, tri lidera mogu se sastati odmah sad za vikend i ponovo aktivirati avgustovski dogovor, samo sa izmjenom roka.

U suprotnom, Dodik poručuje da ga više niko ne treba zvati za bilo kakve pregovore.

“Evo ja predlažem da se sastanemo u toku vikenda i da promijenimo samo jedan član iz avgusta, a to se odnosi na rok sprovođenja i da kažemo i da umjesto 30 dana koji je dat od 5. avgusta do 5. septembra sada da promijenimo samo riječ 30 i da stavimo deset dana, ako hoće, ako neće to je njegov problem i ja tu nemam tu nešto oduzeti, ni dodati i ja ću sad tu priču dogovoriti sa gospodinom Čovićem, a da li on hoće, ali ako kažemo deset dana, deset dana", kaže Dodik.

I lider HDZ-a Dragan Čović ponovio je stav svoje stranke da je SNSD, iz RS, jedini partner na BH nivou. S druge strane SDS već mjesecima se nudi da ostane na vlasti i tvrde da bi mogli u Bijeloj sali obezbijediti 22 poslanika koja bi, bez SNSD-a, činila novu većinu, ali samo u Predstavničkom domu. U SDA kažu da na to ne bi pristali, ali od uslovljavanja, ponovo, ne odustaju.

“To kad se prihvati da ova zemlja ima Ustav, vladavinu zakona idemo sa SNSD-om, mi njih čekamo, ako se to ne desi imaćemo ovo o čemu priča Šarović", kaže Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Izetbegović tvrdi da bez Srpske nema ulaska BiH u NATO, ali ipak zagovara prve korake ka evroatlanskom savezu. Slanje Godišnjeg nacionalnog plana uslov je od kog SDA ne odustaje. Što se tiče SNSD-a i Milorada Dodika odluka Narodne skupštine RS o vojnoj neutranosti se poštuje i Srpska nije naivna da napravi prvi korak usvajanjem ANP-a.

“Može NATO da dođe za šest mjeseci, prihvatamo BiH u NATO kao što je primio neke druge zemlje. Mi nismo zainteresovani, zato nećemo napraviti ni taj prvi korak. To što oni misle da je nama primamljivo da budemo u Savjetu ministara, pa ćemo sve učiniti, nismo mi Šarović i ostali", kaže Dodik.

"Kada su Srbi u pitanju, ako neće NATO, neće se ići u NATO, evo to vam ja kažem u kameru ovdje", rekao je Izetbegović.

Danas je procurila i informacija da je Ministarstvo inostranih poslova BiH na čijem je čelu PDP-ovo Igor Crnadak sačinilo je plan rada za 2020. godinu u kojem se navodi da će biti uključeno u aktivaciju MAP-a , iako je Republika Srpska zvanično protiv toga.

Očekivano, u Srpskoj su uslijediile brojene osude. Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da Crnadak ne poštuje odluke Narodne skupštine RS. Da ne poštuje ni svoj narod, poručio je i šef Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Igor Žunić. Poslije oštrih reakcija iz Srpske, oglasili su se iz Ministarstva inostranih poslova BiH i poručili da se radi samo o idejnom dokumnetu.