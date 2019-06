U trenutku kada su pred svečanom ložom na stadionu u bjeloruskom Minsku defilovali sportisti samoproglašenog Kosova, srpski član i predsjedavajući BH predsjedništva, Milorad Dodik, napustio je ložu. Demonstrativno je ustao i izašao, a čim su kosovski sportisti završili sa defileom, vratio se na svoje mjesto. Za ATV kaže da u tome ne vidi ništa sporno.

"Kad sam vidio da izlazi Kosovo, pratio sam to da ne bi promaklo, ja sam se i prije same najave, ja sam ustao i otišao iz lože. Kad su oni prošli i nestali tamo iz vidika, ja sam se ponovo vratio, a kad je naišla, pozdravio sam reprezentaciju BiH, ali i kada je naišla reprezentacija Srbije, isto sam pozdravio, ustao, pozdravio i smatram to sasvim normalnim", kaže Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Zbog učešća ekipe samoproglašenog Kosova na sportskim igrama, srpski predsjednik, Aleksandar Vučič, ceremoniji otvaranja nije ni prisustvovao. Poručuje da nije bilo lako saopštiti bjeloruskom predsjedniku takvu odluku.

"Došao sam našim sportistima da poželim usojeh, to je ta odluka olimpijskog komiteta, ali ja sam morao da postupim kao predsjednik Srbije, i tako sam uradio, a svemu drugom sam prisustvovao. Lukašebnko je bio toliko fer, toliko je bio korektan", kaže Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Vučićev potez u potpunosti razumijem, kaže za ATV Milorad Dodik, i poručuje da je ložu napustio jer kosovskim sportistima tamo nije bilo mjesto. Otvaranje evropskih sportskih igara u Minsku, Dodik je pratio rame uz rame sa najvišim bjeloruskim, ruskim i moldavskim zvaničnicima, među kojima je bio i ruski premijer, Dmitrij Medvedev.

Dodik je u zvaničnoj posjeti Bjelorusiji boravio tri dana. Dočekan je uz najveće počasti, a na početku posjete, sastao se sa predsjednikom Bjelorusije, Aleksandrom Lukašenkom i premijerom Sergejom Rumasom. Obišao je nekoliko najpoznatijih bjeloruskih fabrika. Utisci-pozitivni. Očekuje da će njegov boravak u Bjelorusiji unaprijediti ekonomsku saradnju sa Srpskom i BiH.

"Dogovorili smo se da u nekom periodu jeseni se dogovorimo o nekim novim mogućim sastancima, ukoliko bude ineteresa naših poslovnih ljudi, privrednika, koji bi mogli biti zainteresovani za, gledao sam tamo autobuse, kamione koji oni proizvode", kaže Dodik.

Dodik kaže da mu je čast što je boravio u Bjelorusiji, i da je impresioniran glavnim gradom, Minskom. Posjetio je i Bjelorusku nacionalnu biblioteku, po broju knjiga jednu od najvećih u Evropi. Provozao se kamionom bjeloruske fabrike “Maz”, ali i vozio autobus.