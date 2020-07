Dodik: Komšić se otvoreno miješa u unutrašnje stvari Srbije

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je "potpuno neumjesno da Željko Komšić sa pozicije na kojoj se nalazi uopšte komentariše situaciju u njemu susjednoj, a nama matičnoj državi, posebno sada, kada je ponovo pokrenut dijalog Beograda i Prištine".

Na pitanje Srne da prokomentariše Komšićevu izjavu da je "Kosovo država" i da je to kraj priče, te da se čeka još samo da Beograd prihvati tu činjenicu i prizna i onda će stvari biti lakše, Dodik je rekao da to predstavlja otvoreno miješanje u unutrašnja pitanja druge zemlje, a s druge strane ta izjava vrijeđa sve Srbe u BiH i to bi Komšić trebalo da zna.

"Kada bi logicirao kao on, ja bih mogao reći Republika Srpska je država i još se samo čeka da Sarajevo prihvati tu činjenicu i stvari će biti lakše. A zamislite tek da tu rečenicu izgovori neko iz vrha Srbije?! Sigurno je da se ovakvim istupima, kakav je Komšićev, ne doprinosi miru, stabilnosti i dobrim odnosima u regionu", naglasio je srpski član Predsjedništva BiH.