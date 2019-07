Dodik: Komšić prvo da istraži ko je pokušao da ubije Vučića u Potočarima

Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je hrvatskom članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću, koji je danas iznio teške optužbe na račun Srbije i Srpske u vezi sa zločinom u Srebrenici, da bi prije svega morao da izda nalog da se ispita ko je i kako htio da ubije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima.

Dodik je istakao da Komšić, ali i drugi, treba da cijene činjenicu da je Vučić bio u Srebrenici, gdje su pokušali da ga ubiju prije nekoliko godina.

"Kada na to odgovore, može se razgovarati o nekim drugim stvarima", rekao je Dodik za Tanjug.

On je istakao da je Srbija daleko važnija i moćnija "priča" nego što može Komšić bilo šta da kaže o njoj.

"Prije svega bi morao da da nalog da se ispita kako su htjeli i ko je htio da ubije Vučića, kada je već bio tamo, a ne da na ovaj način opet vraća stare teme i stare igre, ne obazirući se na ono što oni čine i kako čine", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je Srebrenica mjesto stradanja, ali ne samo Bošnjaka, kako Komšić želi da prikaže, već i masovnog stradanja Srba.

On je rekao da svakako treba odati poštu svakoj žrtvi, bošnjačkoj, hrvatskoj, srpskoj i svakoj drugoj, ali da pokušaji da se negiraju srpske žrtve i da se favorizuju samo jedne - minimiziraju i samo stradanje Bošnjaka.

Dodik je naveo da je Komšić, u nizu izjava govorio veoma loše o Srbiji.

Kao primjer je naveo Komšićevo reagovanje od prije nekoliko dana na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koji je upitao šta bi rekli kada bi Srbija najavila da će voditi zajedničku spoljnu politiku sa Republikom Srpskom, kao što su to učinile Tirana i Priština.

"Ja to isto pitanje postavljam - šta bi rekli da se mi dogovorimo ovdje da Republika Srpska putem diplomatskog sistema Srbije bude zastupljenja u svijetu. Šta bi onda oni rekli? To je realno pitanje. Kako je to nekome dopušteno, a nekome nije? Kako postoje jedna prava za jedne, a ne i za druge", upitao je Dodik.

Komšić je povodom sutrašnje komemoracije povodom 24 godine od zločina u Srebrenici optužio Srbiju i Republiku Srpsku za navodno veličanje genocida u Srebrenici, a vlasti u Srbiji da nisu odustale od "pogromaškog projekta SANU", te da se, pošto nisu kažnjene za Srebrenicu, kako kaže, "nadaju se da će moći ponovo da urade isto".