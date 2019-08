Dodik: Komšić otvoreno podriva sistem na kojem počiva BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da su svi pokušaji koji osporavaju taj ustavni princip antiustavni i antidejtonski.

Komentarišući najavu hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da će ukidanje načela konstitutivnosti naroda u BiH biti jedna od tema o kojima će razgovarati sa evropskim zvaničnicima, Dodik je istakao da to nije ništa drugo već otvoreno podrivanje sistema na kojem počiva BiH.

"Skrivajući se iza mišljenja Evropske komisije koje je selektivno i očito pogrešno pročitao i protumačio, Komšić pokušava da lansira svoje političke ideje, napadajući Ustav na kojem počiva BiH. Komšić se očigledno stavlja na čelo kolone unitarista kojima mora vratiti dugove za glasove kojima su i ga doveli u Predsjedništvo", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, zanimljivo je da OHR ćuti, iako je aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i ostavljen u BiH da nadgleda provođenje sporazuma, podsjetivši da je Ustav BiH sastavni dio tog sporazuma.

Dodik je naveo da OHR nalazi za shodno da se oglašava o pitanjima koja uopšte nisu u njegovoj nadležnosti, ponašajući se kao izabrani politički akter u BiH.

"Zamilite da kažem da ću se kao srpski član Predsjedništva u susretu sa evropskim zvaničnicima zalagati za nezavisnost Republike Srpske, kakva bi histerija nastala i u Sarajevu i u međunarodnom krugovima. Svi bi vrisnuli da je to antiustavno i antidjetonoski. Pa zar zalaganje za ukidanje konstitutivnoti takođe nije antiustavno i ansdidejtonski? E to je ta međunarodna zajednica i OHR i to su politike dvostrukih standarda koje su BiH i dovele do ćorsokaka", rekao je Dodik.

Komšić je izjavio nedavno da eventualna promjena izbornog zakonodavstva, po preporuci Evropske komisije, može ići samo u pravcu jačanja građanskog, a nikako etničko - konstitutivnog principa.

"Učiniću sve da se preporuke iz mišljenja Evropske komisije u BiH provode što brže. Neće proteći nijedan moj susret sa zvaničnicima EU i njenim predstavnicima u BiH, a da se neću zalagati za ubrzanje toga procesa, koji neminovno mora dovesti do odbacivanja konstitutivnosti i uvođenja jednakopravnosti i jednake vrijednosti glasa svih građana. Uvjeren sam da će i EU konačno decidnije da se u BiH založi za građanski koncept na uštrb etničko-konstitutivnog", rekao je Komšić.