Dodik: Komšić je prekršio Ustav BiH, treba da podnese ostavku

Željko Komšić iz moralnih razloga trebao bi da podnese ostavku. Smatra to srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, jer je Komšić prećutao imenovanje novog stranog sudije Ustavnog suda BiH i time prekršio Ustav BiH i poslovnik o radu Predsjedništva. Komšić je obmanuo predsjednika Evropskog suda za ljudska prava i za to treba da odgovara, kaže Dodik.

"Moj cilj je da se utvrdi odgovornost. U ovoj zemlji, ako imate dva člana Predsjedništva možete da preglasate jedan konstitutivni narod i jednog člana Predsjedništva, možete da prekršite Ustav da obmanete predsjednika Evropskog suda za ljudska prava i da se nikakva odgovornost ne može utvrditi i zato mislim da gospodin Komšić, ukoliko ima moralnog digniteta i ukoliko mu je stalo da zemlje koju on žučno da zastupa da podnese ostavnu“, kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik kaže da je danas glasao protiv zapisnika, dnevnog reda i svih predloženih tačaka, ali da je na svemu tome preglasan. Da je kraj igrama sudbinama druga dva naroda u BiH pokazaće i novi Zakon o prestanku mandata stranih sudija. Za dan ili dva Zakon će usaglasiti Klub SNSD i Srpski Klub sa HDZ-om i uputiti u parlamentarnu proceduru kako bi se konačno strane sudije poslale kući.

“Taj prijedlog je usaglašen, on će biti predat. Mi želimo da se u krugu procedura usaglase ta pitanja, i ova kriza ne donošenja odluka, ili kako god to neko nazvao, može biti završena samo ukoliko Ustavni sud poništi svoju odluku i ukoliko se izbace strane sudije iz Ustavnog suda, inače neće biti moguće donijeti bilo koju odluku na organu BiH, to znači Predsjedništvu, Savjetu ministra, Predstavničkom i domu naroda", Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH. “

Od nove blokade koju su stvorili u Predsjedništvu, druga dva člana peru ruke. Šefik Džaferović priznaje zašto je protiv odlaska stranih sudija, dok Komšić tvrdi da ništa nije sakrio, pa neće ni podnositi ostavku, jer tvrdi da informacija o imenovanju novih sudija nije bila obavezno. Kako će proći Zakon o odlasku sudija, Srbi i Hrvati, ne zna, ali kaže da je legitimno pravo.

“Oni mogu pokrenuti izmjenu Ustava BiH, to je legitimno pravo, ali kako će to proći na glasanju, to je druga stvar“, kaže Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH.

"Ako bi se sutra ostvarila prijetnja gospodina Dodika i bila donesena odluka o nezavisnosti RS, dakle udar na Ustav BiH, i ako bi bila struktura Ustavnog suda onakva kakvu zagovara gospodin Dodik i način odlučivanja u Ustavnom sudu kako zagovara gospodin Dodik niko od nas ne bi uspio sa apelacijom protiv te odluke pravnim putem“, kaže Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

Srpski član Predsjedništva danas je rekao da će ostati na snazi jednoglasni zaključci Narodne skupštine RS da nema odlučivanja na BH nivou. Dodik je dodao da Republika Srpska neće prihvatiti eventualni progon njenih predstavnika zbog nesprovođenja odluka Ustavnog suda, a knjiženje srpske imovine na BiH sigurno neće biti sprovedeno.