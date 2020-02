Dodik: Komšić ide privatno u Brisel

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić privatno ide u Brisel na večerašnji na sastanak predstavnika EU sa liderima Zapadnog Balkana jer o ovom pozivu nije obavijestio članove Predsjedništva BiH.

Dodik je za Televiziju "Prva" istakao da je on u takvim prilikama, dok je bio na čelu Predsjedništva, uvijek sazivao sjednicu Predsjedništva da bi se sa članovima dogovorio o stavovima koje će iznositi, a Komšić sada nije sazvao sjednicu Predsjedništva.

"On ide tamo privatno, iznosi tamo privatne stavove. On podvaljuje, a oni iz Evrope to prihvataju. Pozvao sam ambasadora EU i rekao da je to neprihvatljivo i da je to privatni aranžman Komšića", rekao je Dodik.

On je istakao da međunarodna zajednica to dozvoljava i sa srpskim predstavnicima kaže da to moraju da poštuju.

Dodik je napomenuo da su, dok je bio predsjedavajući, u Brisel išla sva trojica članova Predsjedništva BiH.

"Komšić ide tamo da bi skup iskoristio da ispričao samo svoju priču. To je opšta podvala i to radi međunarodna zajednica", rekao je Dodik.

Lideri zemalja zapadnog Balkana sastaće se večeras neformalno sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom i šefom Evropske komisije Ursuluom fon der Lajen u Briselu u okviru priprema za samit EU-zapadni Balkan u Zagrebu u maju ove godine.