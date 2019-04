Dodik: Ko poziva da se muslimani naoružavaju, za ne daj Bože

Dan nakon što je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik otkrio da posjeduje informacije o namjerama SDA da naoružava vojno sposobne Bošnjake, oglasio se Bakir Izetbegović, predsjednik SDA. Demantuje Dodikove navode i loptu prebacuje u Republiku Srpsku.

"Dodik sve ono što radi i planira, radi tako da za to optuži drugu stranu, a ovaj put SDA. Ako oni rade na tome da prave paravojsku od policije, onda će oni nas optužiti da radimo na mobilizaciji," rekao je Izetbegović.

Dobio je i odgovor. Milorad Dodik mu poručuje da Republika Srpska, za razliku od FBIH, nema šta da krije. Izjave Izetbegovića o formiranju paravojske u Srpskoj su nebulozne, jer se u Republici Srpskoj, kaže Dodik, sve radi po zakonu, što u Federaciji nije slučaj. Dodik kaže i da Bakir Izetbegović ne treba da strahuje od rezervnog sastava policije koji mu očigledno smeta, jer nijedan njen član u Federaciju neće ući kao policajac.

"Oni rade prikriveno, kršeći zakon, pokušavajući sad da od ranije priče, koja je bila lažna, kao što je paravojna formacija, pridobiju neku pažnju. I nažalost, pridobili su je protiv Srpske. Sada pokušavaju sa pričom o rezervnom sastavu. Rezervni sastav je sasvim sigurno zakonita stvar za sve," kaže Dodik.

Oglasio se i lider HDZ-a BiH. Dragan Čović kaže da, kada je u pitanju informacija da SDA naoružava Bošnjake, zna onoliko koliko je čuo iz medija. U svakom slučaju, smatra, takve navode ne treba olako shvatiti.

"Imam informacije koje čujem ovako, iz međusobnih razgovora i informacije koje uzmete iz medija. Ozbiljnost tih informacija, obzirom da u ovoj državi uistinu ima jako puno problema u komunikaciji, razmjeni mišljenja, pogotovo u tom sigurnosnom, policijskom i pravnom segmentu," kaže Čović.

Srpski član Predsjedništva podsjeća da su saveznici Bošnjaka u Srpskoj uništili namjensku industriju oružja, ali da je ona u Federaciji itekako opstala. Tamo radi šest takvih fabrika. Podsjeća na izjave Izetbegovića o potrebi jačanja industrije oružja.

"Nek mi kaže da sam izmislio, da li ja kažem da se muslimani naoružavaju za ne daj Bože, ili je on to rekao, i to u dva navrata, a rekao je i premijer Federacije isto tako," kaže Dodik.

Prije nepuna dva mjeseca, Izetbegović je na tribini SDA poručio da, osim jačanja namjenske industrije oružja, treba uvesti i predvojničku obuku i odbraniti istinu o ratu u BiH. Milorad Dodik je juče u Mostaru informacije koje posjeduje prenio i srpskom predsjedniku, Aleksandru Vučiću. Između ostalog i to da SDA na sastancima u Mostaru popisuje vojno sposobne muškarce i da ima i tačne podatke o tim sastancima.