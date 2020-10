Dodik: Kandidatski status za članstvo u EU bio bi dobar za Srpsku

Kandidatski status za članstvo BIH u EU bio bi dobar za Republiku Srpsku. Poručio je to srpski član predsjedništva BIH nakon jučerašnjih razgovora u Briselu. Smatra ipak da to nije moguće ako u BiH ostanu visoki predstavnik i strane sudije u Ustavnom sudu BiH, jer to, tvrdi, nije u skladu sa evropskom praksom. Zabrinjava to što Evropa ignoriše probleme u BIH.

"Mislim da ovdje ima previše neiskrenosti gdje se pomalo namjesti neki stav, a ne ulazi se u suštinu problema, do kraja u srž problema. Probleme i jedni i drugi ignorišu i oni ostaju isti, nemoguće ih je promijeniti, a ja nisam čovjek koji misli da treba da ovdje bude dio iluzije ili da budem neki spin koji bi trebao da svakome posluži", kaže Dodik. Prioriteti za članstvo BIH u EU su nezavisnost pravosuđa i vladavina prava, poručio je to u Sarajevu Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Očekuje konkretne rezultate u ovoj oblasti. "Vladavina prava je preduslov za dolazak investicija i zato su nam izazovi svima poznati – brža dinamika u reformama i konkretni rezultati", poručio je evropski komesar za proširenje, Oliver Varhelji. Evropska Komisija u izvještaj o napretku BiH stavi da je vladavina prava katastrofalna.

Onda, kaže srpski član predsjedništva, podrži nepravni izbor Centralne izborne komisije BiH. Činjenica je i da je EU formirala Sud, Tužilaštvo BiH i Visoki sudski i tužilački savjet BiH što je antidejtonska pozicija – podsjeća Dodik. U 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije je i pitanje odlaska stranih sudija iz Suda BIH. To pitanje, poručuje Dodik, najviše smeta Džaferoviću. Za stolom sa evropskim zvaničnicma, kaže, pristaju na sve, a kad se vrate u BIH ne može ništa. "Danas smo mogli da saznamo od gospodina Džaferovića da je njihov osnovni problem zašto ne žele da se mijenjaju strane sudije u Ustavnom sudu BiH pored onog što ja znam, a to je da zajedno njih trojica sa dvojicom Bošnjaka donose odluke. On se boji nove konfiguracije koja bi bila tri-tri-tri i boji se na koji način će se kasnije donositi odluke", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH. Republika Srpska insistira da se razgovara o pravosudnom sistemu i nije protiv toga da na nivou BiH ostane nešto, ali ovo što se sada ima je neodrživo, antiustavno, antidejtonski i antievropski, jasan je Dodik. BiH, kaže, neće uspjeti da se centralizuje na uštrb Republike Srpske zbog evropskog puta. Još jednom je ponovio. Ukoliko nam nudite evropski put, a da budu smanjene nadležnosti Srpske - Ne, hvala!