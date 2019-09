Dodik: Kakva je to zemlja gdje najviši organ vlasti zasjeda u drugoj državi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je da je prihvatio poziv komesara EU za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana da prisustvuje sastanku članova Predsjedništva BiH u Briselu, ističući da ne bježi ni od jednog razgovara.

"Koliko vidim, gospoda iz Sarajeva sada imaju neke uslove, unosi se jedna dimenzija u kojoj se unaprijed nameće šta ko treba da prihvati ili ne. Naravno da je to nemoguće", izjavio je Dodik novinarima u Trebinju.

On je istakao da Republika Srpska nikada nije rekla da ne treba sarađivati sa NATO-m.

"Mi razumijemo šta je ta velika vojna integracija i spremni smo da sarađujemo na nivou na kojem Srbija sarađuje o tom pitanju. Prejudicirati članstvo, apsolutno je nešto što je nametnuto", naglasio je Dodik.

Odgovarajući na pitanje o odbijanju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i bošnjačkog člana Predsjedništva Šefika DŽaferovića da dođu na razgovor u Brisel, Dodik je rekao da je to njihovo i da oni pokušavaju da se ponašaju slavodobitno u smislu: "Slušaj ti Han, reci ti Dodiku da to prihvati pa ćemo mi doći".

"Šta da ja komentarišem tu? Šta tu reći, mislim nevjerovatno. Ja nemam pojma ni kad je sastanak, ja sam samo pristao da ću doći, kad god oni hoće ja ću doći. Predviđeno je da se, koliko sam ja razumio, što podrazumijeva mogućnost da nisam u pravu, održi sjednica Predsjedništva u Briselu. Kakva je to zemlja gdje najviši organ vlasti zasjeda u drugoj zemlji, na drugom mjestu? Šta se ovdje dešava", upitao je Dodik.

On je naglasio da niko ne može Republici Srpskoj uskratiti činjenicu da je htjela da participira u zajedničkim institucijama.

"Zašto su oni odlučili da je njima važnije to da nekoga natjeraju na ponašanje u budućnosti, to je neko drugo pitanje. Ali, to jer nemoguće, BiH ne može na tome funkcionisati. Niko ne bježi od toga, ni Zoran Tegeltija da sutra na prvoj sjednici novog Savjeta ministara bude prijedlog akcionog nacionalnog plana, ali pravo tog Savjeta ministara je da odlučuje, a ne da ja ili Komšić ili neko drugi sada kaže da tako mora biti", naveo je Dodik.

On je dodao da treba dogovoriti konzistentno ponašanje, a to je - Savjet ministara, definisati odnose s NATO-om i odlučivati u kapacitetu kakav postoji za rad Savjeta ministara i baviti se ostalim pitanjima.

"Mnoge stvari stoje", ukazao je Dodik.