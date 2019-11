Dodik: Visoki predstavnik "masovno obmanuo" Savjet bezbjednosti UN

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je visoki predstavnik Valentin Incko, predstavljajući redovni polugodišnji izvještaj o stanju u BiH, "masovno obmanuo" Savjet bezbjednosti UN iznoseći niz neistina o mnogim stvarima u BiH.

On je istakao da je Incko juče iznio niz tvrdnji koje nisu tačne i "graniče sa laži" u pogledu onoga što predviđa Dejtonski mirovni sporazum.

Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da Incko nema prava ni da se referira na sporazume političkih stranaka u BiH, što je juče učinio, niti da ocjenjuje šta koja stranka treba da radi.

"On nema nadležnosti za to. Degutantno je i smiješno da on govori o sporazumu koji su potpisale stranke", poručio je Dodik.