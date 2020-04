Dodik: Izražavam zadovoljstvo i mislim da smo obavili dobar posao

Lideri HDZ-a BiH, SNSD-a i SDA održali su sastanak sa dužnocima EU i MMF-a, na kojem je postignut dogovor i deblokirano je 330 miliona evra od MMF-a za BiH.

Kao što je poznato, Bakir Izetbegović i Denis Zvizdić uputili su juče poziv ministru finansija BiH Vjekoslavu Bevandi da bez odgađanja potpiše i pošalje Pismo namjere MMF-u.

Lider SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, izjavio je da je zadovoljan i poručuje da je obavljen dobar posao.

"Neće doći do blokade sredstava MMF-a i što smo gotovo u posljednjoj sekundi stigli u ovoj dinamici koja je od strane MMF-a određena, stigli smo na sjednicu izvršnih direktora, i da će ta sredstva doći u dinamici kako je to i predviđeno i u raspodjeli kako je to predviđeno", rekao je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

FBiH odlazi 62 odsto, dok Republici Srpskoj ide 38 odsto.

"Pola procenta koji dobija FBiH i Republika Srpska, biće preusmjerano Brčko Distriktu. Brčko Distrikt je pod zajedničkom upravom dva entiteta. U svakom slučaju zahvalnost ambasadorima što su uložili napore. Za BiH bi bilo bolje da smo mi to sami učinili. Da nema potrebe za bilo kakvom intervencijom, i ja se za to zalažem. Svakako mislim da ova priča oko koordinacione grupe, isključivo sama riječ kaže koordinacija, naprosto da se dođe do prolaza što je brže, ali očigledno imajući u vidu kakvo je stanje u BiH, najvažnija koordinaciona grupa je ova koja je danas sjedila sa ambasadorima. Izražavam zadovoljstvo i mislim da smo obavili dobar posao", rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.