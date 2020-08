Dodik: Izbore najviše ugrožava CIK

Izbore najviše ugrožava Centralna izborna komisija BiH, ali oni će biti održani, reakcija je srpskog člana Predsjedništva BiH na objavu CIK-a da je izborni proces ponovo ugrožen.

Ovog puta, upitnik je stavljen iznad 15. novembra zbog žalbe tri kompanije na odluku CIK-a da posao vrijedan više od 800 hiljada maraka za štampanje glasačkih listića dodijeli jednoj firmi iz Sarajeva. Žalile su još dvije kompanije iz toga grada i jedna iz Banjaluke.

"To govori samo da su namještali te priče, sjećam se kad su davali toj sarajevskoj firmi da su rekli eto hoće da spriječe da to dobiju neke druge firme koje su navodno nešto ranije manipulisale a niko nije dokazao da je to bilo. Nek rade svoj posao. Budžetom su obezbjeđena sredstva. Nema nijednog razlooga da se odgađaju izbori. SNSD je spreman da izađe na izbore i mi želimo te izbore", rekao je Dodik.

CIK smatra da su žalbe tri kompanije neosnovane. Proslijedio ih je Kancelariji za razmatranje žalbi BiH od koje traži hitno postupanje.

"Moramo što prije imati zaključen ugovor, jer u drugoj polovini septembra moramo imati glasačke listiće, koje ćemo poslati glasačima koji su se prijavili za glasanje putem pošte. Taj nam je dio posebno ugrožen i zbog toga nam je bitno da se ovo pitanje što je moguće prije riješi", kažu iz CIK-a BiH.

Danas je prvi dan trodnevnog roka u kome firme koje su se žalile moraju da uplate po 10.100 maraka naknade kako bi im žalba bila potpuna. Ako to ne urade, biće odbijena. Svaki dan izlazi predsjednik CIK-a i saopštava nove razloge zbog čega izbori su dovedeni u pitanje, poručuje Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH.

"Poznato je da taj proces, na tom mjestu, traje jako dugo kada je u pitanju procedura javnih nabavki, i to je prvo što nam govori šta će se desiti samo kada je to u pitanju", kaže Dušanka Majkić.

Kada su u pitanju oni koji bi trebalo da učestvuju na novembarskim izborima CIK je, nakon što su otklonjene ranije uočene nepravilnosti, danas dodatno ovjerio još 13 koalicija i jednu listu nezavisnih kandidata.