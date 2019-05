Dodik: Ivanić je radio protiv Srpske, potrebno je da NATO nešto zatraži i oni odmah daju

U Turskoj sam saznao da je Mladen Ivanić radio protiv odluke Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, kaže Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Informacije je, tvrdi, dobio od ljudi bliskih Turskom predsjendiku Redžepu Tajipu Erdoganu tokom jučerašnje zvanične posjete Ankari.

Najbliži Erdoganovi saradnici prenijeli su da je bivši srpski član predsjedništa BiH, na posljednjem sastanku sa turskim predsjednikom na kojem se govorilo o pridruživanju NATO-u, rekao je da je njegov problem to što se Republika Srpska protivi članstvu. Žalosno je, kaže Dodik, da je neko ko u institucijama BiH predstavlja Republiku Srpsku, zaobilazi njene stavove.

"Ja ne mogu da tvrdim da je to sto posto tačno, ali ne vjerujem da ljudi oko Erdogana koji su mi to juče rekli da je Ivanić obećao i rekao, na baš upit samog Erdogana: Šta Sa Republikom Srpskom i Dodikom koji se tome protivi, Ivanić je rekao to je moj problem. Vjerovatno računajući da će se lako raščistiti sa nama. Kad sam ponekad i mislio da Ivanić ima drugačiju ulogu, evo i sad sam se uvjerio da to može biti samo akt izdaje, ako je to sve tako", kaže Milorad Dodik.

Neki su olako davali obećanje prije izbora da je samo potrebno da NATO zatraži da oni daju odobrenje i da će oni to uraditi, kaže Dodik. To je nedopustivo i neće se tolerisati, poručuje srpski član Predsjendištva BiH.

Republika Srpska ne želi u NATO, a zašto je to tako, juče je upoznao i Turskog predsjednika. Erdgoan je dobro upoznat i o problemima formiranja vlasti na zajedničkom nivou. Turski predsjednik, kaže Dodik, smatra da je to najvažnije pitanje u BiH, bez kojeg gotovo nije moguće da se održavaju regionalni sastanci lidera.

"Oni koji neće da to sve formiraju i pored evo stava Erdogana i Evropske Unije i pored stava nekih drugih važnih institucija. Mada to meni nije važno šta kažu drugi. Meni je važna poruka koja dolčazi iz Sarajeva. Ona je pogubna za status Bosne i Hercegovine", kaže Dodik.

Zvaničnu posjetu Turskoj opozicija je došekala na nož. Dodik im poručuje - tamo sam išao da branim stavove Repubike Srpske.

"Moje je bilo da odem i da tamo u mjestu za koje mnogi misle da politički podržava bošnjake, što nije bez pameti i bez istine. Da im kažem naš stav i da nosim ovu zastavu Republike Srpske na reveru svo vrijeme. Nisam vidio nijednog od tih što kritikuju da su otišli negdje vani i to isto učinili", kaže Dodik.

U Ankari su juče potpisana dva dokumenta- revidirani ugovor o trgovinskoj saradnji BiH i Turske koji će omogućiti da međusobna trgovinska razmjena, dostigne iznos od nekoliko milijardi američkih dolara na godišnjem nivou. Drugi dokument je Protokol o početku gradnje autoputa Beograd–Sarajevo, preko Bijeljine i Brčkog.