Dodik: Incko je olupina i on ne može ništa da nametne

Valentin Incko je olupina i on ne može ništa da nametne. Tako je Milorad Dodik reagovao na najnoviji ultimatum visokog predstavnika u BiH u kojem kaže da je spreman nametnuti Zakon o zabrani negiranja genocida u BiH.

To Evropa ne može da prihvati, poručuje predsjedavajući predsjedništva BIH.

"Njega nešto popali u Sarajevu i on odmah počne da reaguje kao iz vedra neba. Vjerovatno oni u Sarajevu to od njega traže. Mislim da je prošlo njegovo vrijeme, da zapadna Evropa to ne može da prihvati i kakva je to priča da nekome na silu nešto namećete. Da li u Evropi to tako rade? Od Incka se svašta može očekivati, on je izgubio kompas. On hoće da se vrati da dobije još koju godinu mandata i spreman je da se dodvori muslimanima od kojih vjerovatno prima već ozbiljne apanaže", kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Incko se po ko zna koji put u nastupu na federalnim medijima dodvorava bošnjacima.

Iako je 11.jula prošle godine najavio da će BIH u 2020. godini imati Zakon o negiranju genocida, to se nije desilo. Na pitanje zašto to nije učinio do sada, pravdao se tim da godišnjica traje godinu dana i da to treba riješiti sada.

"Ja ću još jednom predložiti zakonski osnutak i onda ću razmotriti dalje korake i naravno ja sam rekao da godišnjica traje godinu dana i treba to riješiti, pošto sve evropske zemlje imaju Zakon o negiranju holokausta. Da budemo potpuno jasni, ja sam spreman", kaže visoki predstavnik u BiH, Valentin Incko.

Rješenja koja su nametnuta u BIH do sada od strane visokog predstavnika, nisu donijela nikome dobro, poruka je iz Republike Srpske. Incko se u kontinuitetu, kaže predsjednik parlamenta Srpske, dodvorava samo jednom narodu u BIH.

"Ja vjerujem da neće dobiti saglasnost relevantnih zemalja koje su zainteresovane da ova zemlja krene naprijed uz saglasnost i kompromise političara iz BiH. Gospodin Incko to radi u kontinuitetu i to provodeći politiku jedne, najveće stranke iz reda bošnjačkog naroda, nikako nevodeći računa o interesima druga dva naroda u BiH", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik NSRS.

To govori i nedavni govor Valentina Incka pred UN-om, koji se po ko zna koji put obrušio na Republiku Srpsku, govoreći o separatističkoj politici u Srpskoj. I to radi svaki put kada mu se ukaže prilika. Zato je Milorad Dodik ranije najavio da će predložiti da parlament Srpske razmotri izvještaj o radu OHR-a i visokog predstavnika u BiH.