Dodik ima čvrst stav, a Brisel to razumije

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je, povodom sutrašnje posjete Briselu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika, da prvi put vjeruje da će se nešto mijenjati u prilog Srbima, jer je taj srpski političar tako postavio stvari.

On je ocijenio da će Brisel prvi put imati razumijevanje za Srbe, jer razumije samo čvrst stav u kombinaciji sa argumentima, što je odraz Dodikove politike.

"Dodik je postavio stvari tako da ili će prihvatiti da je BiH ono što je dogovoreno ili je pitanje da li će BiH moći da nastavi da funkcioniše", rekao je Srni Anđelković i dodao da sada prvi put vjeruje da će se nešto mijenjati u prilog Srbima.

Prema njegovim riječima, briselske birokrate do sada nisu bile sklone da prepoznaju istinu kada ona ide u prilog Srbima, niti da odaju Srbima priznanje.

"Sada su se, međutim, suočile sa činjenicama da ništa ne mogu da urade, kao i da Dodik veoma uspešno uspeva da sačuva interese Republike Srpske i da nametne principe izvornog Dejtona kao nešto što se mora čuvati", rekao je Anđelković.

On je ukazao da je veoma značajno što je Srpska zauzela čvrst, odmjeren i smiren stav o najavljenoj inicijativi SDA da će pred Ustavnim sudom BiH tražiti razmatranje promjene imena Republika Srpska, te podsjetio da je i OHR u ovom slučaju ispravno reagovao.

"S obzirom na to da postoji svest u OHR-u i međunarodnoj zajednici da Dodik nije političar kojeg možete pritisnuti i uplašiti, onda su morali da shvate srpske argumente. To je početak novog kursa", rekao je on.

Anđelković je podsjetio da je tako bilo i sa visokim predstavnikom u BiH Miroslavom Lajčakom, poslije čega je Republika Srpska učvršćena.

"Sada verujem da idemo polako ka reafirmaciji Dejtonskog sporazuma", smatra Anđelković.