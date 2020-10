Dodik: Ili će nas Sarajevo konačno uvažiti ili idemo iz BiH

Obilježavanje četvrt vijeka od potpisivanja Dejtonskog sporazuma BiH dočekuje veoma podijeljena. Niko nije zadovoljan sa BiH. Ni Srbi, ni Bošnjaci, ni Hrvati, a ni međunarodna zajednica. BiH je pokazala da je leglo licemerja i nerealnog stanja. Ona je imaginacija, neželjeno dijete, koje za razliku od stvarnog života ne može nikako biti uspješno. Republika Srpska je jedini funkcionalni dio BiH. Smislena poruka iz međunarodne zajednice prema BiH, za ovih četvrt vijeka bi bila da su nas dosta mučili i da je vreme da sami odlučimo kako dalje, pa i da se razdružimo ako treba.

Ovu hrabru i odlučnu poruku preko "Novosti" šalje Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

- Ne znam zašto se patimo u BiH, kada vidite da nema potencijala da se dogovorimo, prije svega sa Bošnjacima. Neko voli Bosnu. Meni ona ne znači ništa. Od sutra mogu da ne idem u Sarajevo.

* Kakva je onda budućnost Republike Srpske u BiH?

- Republika Srpska se uporno pokazuje kao jedini funkcionalni i samoodrživi dio BiH. Ukoliko bi Srpska izašla iz BiH, Federacija bi se odmah raspala na dva dijela, a pitanje je i kako bi kantoni funkcionisali. BiH nam je nametnuta i mi uporno dokazujemo da možemo opstati bez nje.

- Međunarodna zajednica ima različite pristupe. Za Kosovo su skupili neku neformalnu grupu, donijeli sramotnu odluku o nezavisnosti i, kao, svijet je to prihvatio. Srpskoj u identičnim okolnostima kažu "vi ćutite i budite u BiH". Zapad nam samo prijeti i nameće neka katastrofalna rješenja. Imamo strance na svakom koraku u BiH. I uz tolike strance, u BiH nikada nije zaživjelo povjerenje naroda, i tu se vidi propast te međunarodne politike. Povjerenje Srba i Hrvata u BiH nikada nije bilo manje. U tom pogledu i vodimo razgovore o statusu i Srba i Hrvata, kao i statusu BiH. Konstitutivni narodi moraju biti epicentar odlučivanja u BiH. Ukoliko to nije tako, BiH nema razloga ni da postoji.

* Mislite li da bi svijet prihvatio nezavisnu Srpsku i da Srbi dobiju pored Srbije još jednu državu?

- Mi živimo Republiku Srpsku kao državu. To što nemamo stolicu u UN ništa ne znači. Vjerujem da je Srpska pokazala da je faktor stabilnosti u regionu, a velika greška međunarodne zajednice je pokušaj centralizacije BiH, i to je osuđeno na propast. Ovde bi najbolje bilo za sve da se raziđemo i da budemo dobre komšije. Ja to mislim. Bakir Izetbegović ne misli. On smatra da treba majorizirati Hrvate i ukinuti RS i da će muslimani kao većinski narod odlučivati o svemu. Čak je SDA donijela rezoluciju prije godinu dana da BiH treba da bude ustrojena teritorijalno, bez entiteta. Ako neko misli da smo mi ludaci i da ćemo to prihvatiti, grdno se vara. Na to sve kada se doda i katastrofalan rad međunarodnih zvaničnika u BiH, onda vam je jasno gdje živimo.

* Hoćete reći da i stranci uništavaju BiH?

- Tačno. Ona ne može da funkcioniše bez stranog intervencionizma koji se još nije skroz umorio, ali je tu već negdje da lipše. Konstantno ti stranci plasiraju laži da Srpska ne može donositi odluke poput one za referendum. Sve je to laž međunarodne zajednice koju su plasirali visoki predstavnici u BiH. Srpska vodi prepoznatljivu politiku poštovanja izvornog Dejtonskog sporazuma. On je nažalost oskrnavljen u bazičnim elementima da se napravi unitarna BiH, a prije svega od strane Pedija Ešdauna. Njegovo djelovanje će se vremenom pokazati kao opelo za BiH.

* Da li je na pomolu novi "Dejton"?

- Ne! Nije nam potreban nikakav novi "Dejton". Potreban je dogovor u BiH da se uvaže stavovi i da se prestane sa silom međunarodnog faktora. Ako nema konsenzusa triju naroda, pa o čemu mi pričamo. Sila nametanja je prošla, ali nažalost i danas imamo pojedince koji ovo priželjkuju. Da ih razočaram - od toga nema ništa.

* Vjerujete li da se u BiH može razgovarati o vraćanju izvornom "Dejtonu"?

- Vjerujem u razgovor. Ono što je urađeno protiv "Dejtona", pogotovo od strane visokih predstavnika, mora ponovo na dnevni red. Ukoliko stranci misle da smo glupi i da ćemo odustati od toga, grdno se varaju. A ukoliko se nadaju da ćemo završiti političke karijere i da će doći novi političari da prihvate šta oni žele, i tu se varaju. Mi nismo nestrpljivi. Imamo Republiku Srpsku koja funkcioniše.

* Imali ste nedavno razgovore i sa predsjednicima Srbije i Hrvatske. Postoji li zavjera Srba i Hrvata protiv Bošnjaka i Sarajeva, kako vam zamjeraju pojedini krugovi?

- To su gluposti, ma kakve zavjere. Pričali smo o konsenzusu i kako narodi konstruktivno treba da žive ovde.

* Sarajevo nije tako vidjelo sastanke u Beogradu i Zagrebu...

- To je problem Sarajeva. Oni žele da nema ravnopravnosti triju naroda u BiH. Izmislili su i priču o popisu da prikažu da Bošnjaka ima najviše u BiH. Pa šta, ionako im niko ne vjeruje. Sarajevo mora znati da nema nametanja. Ili će nas uvažavati ili mi idemo iz BiH.

* Bošnjački politički korpus se uzda u međunarodnu zajednicu da će disciplinovati Srpsku?

- Stranci nas doživljavaju kao ljude niže vrijednosti koji ne znaju promišljati, koji su divljaci, obični Balkanci. Njih ne interesuje šta mi hoćemo nego šta oni hoće. Naravno, ovo niko sa Zapada neće reći javno, već se to upakuje u neku finu priču, a iza leđa se onda donose odluke umjesto nas.

* Boravili ste nedavno u Briselu. Kakve su poruke iz Evropske unije?

- U EU postoje politike koje se primjenjuju u BiH. Tu nema ljubavi. Još uvijek preovlađuje koncept nametanja. Za EU je najvažnije da u BiH nema sukoba i to je za njih dokaz da smo uspješni. To što nema razvoja nikome ništa znači. Daju nam nešto novca, pa zauzvrat traže neke reforme. Veoma je teško ubaciti neko razmišljanje da ove stvari ne funkcionišu.

* Može li BiH da funkcioniše bez stranaca?

- Svi stranci nakon što odrade mandate u BiH dolaze ovde i govore kako je BiH neodrživa. Nema nijednog sa kim sam pričao da nije rekao da je BiH promašaj. Na početku mandata puna im usta BiH i kako ona mora postojati, a poslije - da je neodrživa. Što se mene tiče, nikada ne moram otići u Sarajevo.

* Znači li to da se nećete kandidovati ponovo za srpskog člana Predsjedništva BiH, za dvije godine.

- Ima vremena za tu odluku. Ostajem tu zasada. Procijeniću šta je najbitnije za Srpsku. Vodi se teška strateška borba. Promijenjen je međunarodni koncept. Svi će se zabaviti sobom u EU zbog korone.

* Niste nam rekli šta su bili vaši konkretni stavovi u Briselu...

- Rekao sam im da je pogrešno što se na Zapadu pravi priča da mi u BiH ne možemo ništa uraditi bez njih. Izmišljaju nove probleme. U Briselu sam kazao i da su pogrešno kreirali pravosudni sistem u BiH. Ne mogu ja da legalizujem taj loš sistem. Hoću razgovore o cjelokupnoj reformi pravosuđa. Prije dvije i više decenija imali smo potpuno druge poruke iz Evrope.

* Na koje poruke mislite?

- Bile su poruke da Republika Srpska mora biti unutar BiH da se ne bi napravila muslimanska država na Balkanu. Pitam, zašto su onda napravili Kosovo? Šta je Kosovo nego muslimanska država na Balkanu. Evropljani i ne znaju gdje smo mi i šta se dešava u BiH. Tragična je situacija u kojoj se Balkan nalazi. Ljudi koji odlučuju o ovom prostoru nemaju pojma o nama ovdje i neće da imaju. Sada da pitate na Zapadu kakva je situacija u BiH i ko su glavni političari u BiH, čućete da veze nemaju.

* Kako ocjenjujete Vašingtonski sporazum Beograda i Prištine?

- Dobar je to aranžman za Srbiju. Bio sam mnogo puta u situacijama u kojima je i predsednik Aleksandar Vučić danas. Moram da kažem, bez obzira na to što se odmah nađu ljudi u Beogradu koji komentarišu da to ne valja, ovo je dobar posao za Srbe i Srbiju i treba nastaviti dalje.

* Hoće li se poljuljati odnosi Srba sa Rusijom, nakon učestalih razgovora na relaciji Srbija - SAD?

- Odnos Srba, Srbije, Republike Srpske sa Rusijom ostaje dobar i korektan. Rusija je faktor koji je za mir i stabilnost u regionu. Rusija je za Dejtonski sporazum. Približavanje Beograda i Vašingtona i razgovori su dobri, i to nema veze sa NATO. Pogotovo nema veze sa BiH. NATO nije opcija za RS i tu se priča završava.

* Da li vi trpite pritiske iz Moskve nakon primetnog "otopljavanja" na liniji Beograd - Vašington?

- Pojedinci izvlače priče da sam ruski čovjek i slično. Ja sam čovjek Republike Srpske i Srbije i nikoga više. Moram ovdje reći da se veoma radujem dolasku ministra Sergeja Lavrova u posetu BiH. Imaću priliku da ga ugostim u Istočnom Sarajevu i to je veoma važno. Čak mi je važnije što će Lavrov doći u Istočno Sarajevo nego u Sarajevo. I rukovodstvo Srpske će imati sastanak sa njim.

* Kako gledate na predstojeće izbore u Americi? Da li Srbima zaista odgovara da pobijedi Tramp?

- Pratim ono što je interes Srba u Americi, a većinski naša zajednica u SAD glasa za Trampa. Sjetite se samo da je na prošlim izborima u Sarajevu organizovana javna podrška Klintonovoj protiv njega. Ja navijam da Tramp pobedi! Ako pobijedi Bajden, idemo dalje. Mislim da mu treba reći da je posljednjih dvadeset godina negativan prema Srbima i ne treba se toga stidjeti. To se i očekuje od nas političara. Nažalost, ako pobijedi, moraćemo da istrpimo i Bajdenov mandat. Istrpećemo, i to nije kraj svijeta.

* Podigla se prašina oko mogućeg dvojnog državljanstva Srbije i Republike Srpske?

- Dvojno državljenstvo je potrebno, jer se radi o integraciji i međunarodnim standardima. U EU se to radi na svakom koraku. Dušebrižnici su počeli odmah da viču kako je dvojno državljanstvo RS sa Srbijom put u iseljenje. Nije put u iseljenje. Mnogo ljudi iz RS ima državljanstvo Srbije. I ja ga imam i ponosan sam. Mi pripadamo srpskom narodu i to se potvrđuje kroz dvojno državljanstvo. Mi smo Srbi, mi nismo bosanski Srbi. Vučić je korektan i pozitivan po tom pitanju.

* Pred vama su još jedni izbori...

- Očekujem ubjedljivu pobedu. Narod se ne može izmanipulisati. Sjetim se često 2014. godine, kada je napravljena atmosfera da Dodik i SNSD gube. Svi su skočili na nas. Čak sam i ja povjerovao. Onda dođu izbori, i narod vam ukaže povjerenje. Dodik ne gubi izbore.

* Da li ste spremni mlađima prepustiti kormilo stranke i bliži li se politička penzija za Milorada Dodika?

- Ma kakva penzija, u najboljim sam godinama. I političkim naravno. Čuj, penzija !!!(smijeh). Toliko sam se iškolovao da je prosto sada nemoguće da se povučem. Sad sam najjači. Dok me god narod bude birao biću tu.

* KOLIKO često razgovarate sa Kusturicom, koji vam je veliki prijatelj i savjetnik?

- Čujemo se svakog dana. Odličan odnos imam sa Kustom. Diskutujemo oko raznih tema.

* Stižete li da posvetite vrijeme porodici, unucima?

- Unuci su mi velika podrška. Pustim ih da me usmjeravaju i da mi pričaju. Mnogo mi znači vrijeme sa njima. Svašta od njih mogu da naučim. Vikend je za njih.