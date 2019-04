Obećanje Dodika i Vučića: Naredne godine završetak obnove Hrama FOTO

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem boravi u Mostaru, gdje su nakon otvaranja Međunarodnog sajma privrede posjetili Sabornu crkvu Svete trojice.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećali su danas, da će završiti obnovu crkve do 2020. kada se slavi 800 godina postojanja Srpske pravoslavne crkve i Eparhije zahumsko-hercegovačke.

Dodik i Vučić obećali su da će biti uplaćeno 2,2 miliona evra za završetak radova na obnovi crkve od čega Srbija milion i po evra, a Republika Srpska 700 hiljada. vi mogu zajedno da žive i poštuju jedni druge. Njegovo preosveštenstvo vladika zahumsko-hercegovački Dimitrije zahvalio je Dodiku i Vučiću na pomoći, naglasivši da je crkva i do sada, najvećim dijelom, obnavljana sredstvima Srpske i Srbije.

"Imamo obećanje da će crkva 2020. biti završena, zahvaljujući najviše predsjednicima Vučiću i Dodiku. Zahvaljujemo i pojedincima koji su svojim prilozima ugradili sebe u ovaj hram. Nama koji živimo ovdje ostaje da svjedočimo Boga kojem smo ovaj hram podigli a to je Bog ljubavi. Osim što volimo Boga, mi volimo sve ljude i svoje po vjeri, ali i druge bez obira na vjerska opredjeljenja", naglasio je vladika Dimitrije.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da su od prošlogodišnje posjete i obilaska hrama radovi znatano uznapredovali i naglasio da će Srpska i Srbija zajedno završiti njegovu obnovu.

"Ovaj hram ima nesumnjiv nacionalni značaj za Srbe i s toga moramo pokazati našu sposobnost da se okupimo i brzo završimo našu crkvu koja je brutalno srušena 1992. godine. To je bila jasna poruka Srbima da idu sa ovih prostora i da tu nemaju šta da traže. Obnovom ovog hrama pokazujemo da očigledno imamo ovdje šta da tražimo. Dugujemo zahvalnost i predsjedniku Vučiću koji je pomogao obnovu ovoga hrama i što ćemo je zajedno završiti", istakao je Dodik.

On je naglasio da obnova ove crkve predstavlja jasno opredjeljenje da našu istoriju i našu kulturu ne predajemo olako zgarištima i zaboravu kako neko misli da treba.

Dodik je podsjetio da je Srbija prošle godine pomogla i pojedine projekte koje je kandidovao srpski narod u Mostaru.

Poruka koja se šalje izgradnjom ovog hrama i projektima srpske zajednice u Mostaru, kaže Dodik, jeste da Srbija i Srpska vode računa o svim segmentima javnog i društvenog života srpskog naroda.

"Ukupan položaj srpskog naroda u nekoliko kantona u FBiH je veoma složen i normativno nije ispunjena konstitutivnost naroda kako je to naložio Ustavni sud, a od Republike Srpske se uporno traži implementacija svake odluke Ustavnog suda. Razgovaramo o tome i mislim da sa Draganom Čovićem možemo da dogovorimo da se u Mostaru osjeti prisustvo i uključivanje naše zajednice u važne poslove grada", rekao je Dodik.

On je podsjetio da u Mostaru već deset godina nema izbora i da vlada stara garnitura, naglasivši da će ovakva situacija ostati sve dok se ne dese izbori i srpski narod ne pozicionira na pravi način.

Aleksandru Vučiću vladika Dimitrije uručio je Aleksandru Vučiću zlatnik povodom 800 godina ove eparhije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Dodiku što je dopustio da Srbija u malo većeoj mjeri finansira završetak obnove hrama, podsjetivši da je Saborni hram u Mostaru bio najveći pravoslavni hram na Balkanu i jedan od najznačajnijih srpskih svetinja na području bivše Jugoslavije, koji je na užasan način srušen i spaljen.

"Ponosan sam na to što su Republika Srbija i Republika Srpska mogle da daju svoj puni doprinos za obnovu ovog hrama, jer je on važan i za naš narod, njih četiri do pet hiljada u Mostaru, kao i za sve koji su živjeli u Mostaru, za cijelu istočnu Hercegovinu, ali i za cijeli srpski narod", istakao je Vučić.

On je naglasio da je ovaj hram važan i za Hrvate i za Bošnjake jer govore o tome da da svi mogu zajedno da žive i poštuju jedni druge.

ATV

Saborna crkva u Mostaru srušena je u proteklom ratu, a njenu obnovu, odnosno ponovnu izgradnju na nekadašnjim temeljima finansiraju i Srpska i Srbija.

Saborna crkva Svete Trojice izgrađena je 1873. godine i do rata je bila najveći pravoslavni hram na Balkanu. Zapaljena je i minirana do temelja u junu 1992. godine.

Obnova je počela 2010. godine, a u septembru su završeni grubi građevinski radovi kada je u centralnu kupolu ugrađen posljednji kamen.

Crkva je zidana kamen po kamen, potpuno isto kao što je građena i 1873. godine, jer je riječ o nacionalnom spomeniku kulture.

Saborna crkva u Mostaru jedini je veliki vjerski objekat u BiH koji još nije obnovljen.

Više od 80 odsto sredstava za dosadašnje radove na obnovi crkve izdvojile su vlade Republike Srpske i Srbije.



