Dodik: Drago mi je da sam je glavni Izetbegovićev problem 

To što Bakir Izetbegović osuđuje formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske, nazivajući ga militarizovanjem i proziva SNSD da vodi agresivnu separatističku politiku, ne interesuje mnogo srpskog člana BH-Predsjedništva Milorada Dodika. Tvrdi da je stvarna namjera Bakira Izetbegovića da pridobije glasove iz dijaspore, kako bi preglasao Srbe i Hrvate i stvorio unitarnu BiH, što je, tvrdi Dodik, obična iluzija.

Interesi srpskog naroda su mu, kaže Dodik, prioritet broj jedan, a SDA je stranka koja opstruiše demokratsko formiranje vlasti u BiH, dok Republika Srpska za to nema nijedan uslov. Da SDA sa Bakirom Izetbegovićem na čelu smeta Republika Srpska, dovoljno govori njegova izjava na svečanoj sjednici glavnog odbora da Milorad Dodik slavi ratne zločince, ali i da iscrtava novu kartu Balkana.

"Postavlja se neizbježno pitanje – gdje su granice ovih igara? Hoće li lider SNSD jednoga dana preći sa riječi na djela i zaista dovršiti ono što je Karadžić počeo prije 27 godina? I šta treba biti naš odgovor na sve to?," rekao je Izetbegović.

Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik za ATV kaže da Bakir Izetbegović na čelu SDA godinama priziva rat u BiH, baš kao što je to radio i njegov otac Alija Izetbegović. Vidljivo je, kaže Dodik, i kroz presude za ratne zločine da i danas pravosuđem u BiH upravlja SDA, a Republiku Srpsku uvijek okrivljuju za politike koje vodi upravo Bakir Izetbegović.

"Da tu lekciju meni i SNSD-u drži SDA koja je ratna partija, koja je vodila rat, koja je stajala iza zločina. Za Aliju Izetbegovića je rečeno da nije umro onaj dan, nego da je bio u Haškom tribunalu, ali eto umro pa nije otišao. I sad njegovi nasljednici, pa čak i njegov sin, meni drže predavanje o moralu, pa to je stvarno u ovoj Bosni propalo sve. U suštini to nije ništa novo, osim činjenice da na obilježavanju kao dana njegove stranke se apostrofira Milorad Dodik, kao glavni problem te stranke, i meni je to drago što sam ja njima najveći problem, zato što upravo politika koju oni vode jeste politika protiv Republike Srpske i srpskog naroda u cjelini," rekao je Dodik.

Bakir Izetbegović vodi ratnu politiku sa nesagledivim posljedicama po BiH i narode koji u njoj žive – poruka je to danas iz Republike Srpske. Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske podsjeća da je Bakir Izetbegović i ranije čak i javno govorio da je spreman na rat zbog odbrane probosanske politike. Slična reakcija stiže i iz Narodne skupštine Republike Srpske, ali i poruka da Bakirove izjave, pa ni namjere, ne mogu ugroziti Republiku Srpsku niti njene interese.

"Mislim da je to više obraćanje njegovom glasačkom tijelu i priprema neku njegovu konferenciju, nego što može imati značaja ili efekta za Republiku Srpsku. Njemu je tema Milorad Dodik otkad je praktično izgubio ili pao na izborima i nije više odlučujući faktor ni unutar bošnjačkog tijela, prema tome, šta drugo očekivati," kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Čovjek koji stalno govori o ratu, koji govori da proizvodi oružje “za ne daj Bože”, koji je javno prebrojavao puške i oružje i govorio da su dvaput više naoružani u Federaciji, onda kasnije prigovara za rezervni sastav MUP-a Republike Srpske. Vidim da se kandidovao da bude i muzički urednik svih pjesama i kompozicija u Republici Srpskoj, da on piše saglasnost šta će se pjevati i izvoditi. Znači, radi se o čovjeku koji je spreman radi svojih projekcija da žrtvuje mir, kao što je to učinio njegov otac," rekao je Stevandić.

Milorad Dodik i danas podvlači da BiH neće dobiti saglasnost za ulazak BiH u NATO. Srpski član Predsjedništva poručuje da ima i pravo i namjeru da pokreće vitalni nacionalni interes na svako pitanje koje bi moglo naštetiti srpskom narodu, a zadnje mjesto odluke za takva politička pitanja na nivou BiH je, kaže Dodik, upravo Narodna skupština Republike Srpske, a ne političko Sarajevo.