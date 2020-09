Dodik: Dobro je da se riješi odnos BiH prema statusu Kosova

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas u Istočnom Sarajevu da je dobro što je Željko Komšić predao zahtjev za sjednicu na kojoj bi se razmatralo priznanje Kosova, jer bi to pitanje bilo konačno riješeno.

Dodik je poručio da će nakon te sjednice biti jasno da li BiH priznaje ili ne priznaje Kosovo i da će ukoliko bude preglasan zatražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i da će se o tome odlučivati u Parlamentu Srpske.

"Ne vidim problem da na dnevnom redu bude odluka o priznanju Kosova. Ja ću glasati protiv. Prvi put, drugi put ću zatražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i ta će odluka otići u Parlament Srpske. To je dobro, da se donese odluka. BiH nema donesenu tu odluku, ni o priznanju ni o ne priznanju. Ovo je dobra prilika da se dođe do jedne odluke. Onda je obaveza svih iz BiH da kažu "mi ne priznajemo Kosovo". Mogu se zahvaliti Komšiću za tu inicijativu. Bilo bi neprimjerno da ja tu inicijativu pokrećem, pa da glasam protiv. To bi bilo baš glupo", rekao je Dodik.