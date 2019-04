Dodik: Da smo u decembru završili Savjet ministara bila bi to politička bomba

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je nemogućnost formiranja Savjeta ministara uzurpacija političkih prava.

"Znate li vi kakva bi to bila politička bomba da smo u decembru pokazali svijetu da smo završili Savjet ministara, kao što je jednako loša da nakon pet mjeseci to nismo uradili", rekao je Dodik i apelovao da se formira nova vlast u BiH.

On je naglasio da je prije nekoliko dana evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju EU Johanes Han istakao da ne može biti napisano pozitivno mišljenje za BiH, ako ne bude formirana vlast.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH kaže da ne može da shvati zbog čega se razvlače pregovori o formiranju Savjeta ministara i zbog čega se postavljaju pitanja poput ulaska DF-a u vlast ili formiranja BH bloka.

"Mi se dogovorimo sa /Bakirom/ Izetbegovićem koji pristane i kaže da je u redu, ide predsjedavajući Srbin i tri ministarstva, ide tri ministra Bošnjacima, tri Hrvatima. Zato što je predsjedavajući Srbin, Bošnjaci biraju prvi, Hrvati drugi, mi treći. I to je fer. I sve je to bilo u redu i hajde da samo napravimo neku izjavu, koju napravi Bakir Izetbegović. Tu istu izjavu koju je on napravio parafiramo /Dragan/ Čović i ja, a on kaže 'moram da još vidim'. A onda nakon dan shvatimo, ulazi Željko Komšić i njegov DF", naveo je Dodik, dodavšio da je to u redu i da je to na bošnjačkoj strani.

Ali, kaže Dodik, Izetbegović traži sada od srpske strane da pored predsjedavajućeg imamo samo dva ministra, jer ulazi Željko Komšić.

"Hoću li ja da dovedem Marka Pavića? Hoćeš da dovedem Nenada Stevandića, Dragana Čavića ili da dovedem Petra Đokića i kažem 'šta je s njima, imaju i oni svoje poslanike unutra'", rekao je Dodik za BHRT.

On je ponovio da nije protiv BiH, ali jeste protiv neproduktivnih elita i kod Srba i kod Bošnjaka.

"Ja u budućnosti ne mogu da isključim bilo kakva kretanja, pa čak i proglašenje nezavisnosti Republike Srpske. Kako god to neko u koji kontekst stavljao, mislim da je to sasvim racionalno", naveo je Dodik, koji je srpski član Predsjedništva BiH.

Komentarišući odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti 9. januara kao Dana Republike Srpske, Dodik je konstatovao da je ova institucija odavno dobila političke konotacije.

"Svi mi znamo šta znači Ustavni sud. Ustavni sud je institucija koja utvrđuje saglasnost akata niže pravne snage sa Ustavom. Ustav postoji, a oni su kreirali ustavni sistem. To nije uloga Ustavnog suda i kada je odlučivao prvi put o Danu Republike i tada je donio političku odluku. Dakle, Ustavni sud se upetljao u sve u vezi sa identitetom Republike Srpske. Ranije je naložio da se promijeni grb, himna, da se preispita zastava, a još dva elementa tog identiteta kao što je Dan Republike i samo ime, kao što vidite već se postavljaju kao nešto o čemu se treba raspravljati", upozorio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ocijenio je da je Ustavni sud BiH odmetnuta struktura koja isključivo radi pod motivacijom spoljnih inputa koje dobija, prije svega, od okruženja oko visokog predstavnika ili nekih moćnih ambasada u BiH.

Govoreći o informaciju koju je Predsjedništvo BiH dobilo u vezi sa navodima o aktivnostima hrvatske SOA-e i konzula Hrvatske u BiH o vrbovanju selefija za krijumčarenje naoružanja, Dodik je rekao da je ponižavajuće što je Predsjedništvo moralo da traži informaciju od ministra bezbjednosti, ako je već država ugrožena.

"Više sam saznao iz novina nego odatle. Sve je to nešto načelno, isto kao što je bilo u medijima. Ono što sam ja kao član Predsjedništva dobio jeste informacija ministra koja je meni pokazana samo da je pročitam, jer je povjerljivog karaktera. Tamo piše u fus noti da ako iznesem taj sadržaj mogao bih ja biti taj koji će biti proganjan. Evo, ne mogu onda da kažem. Ja bih volio da nije povjerljivog karaktera i da se to raščisti. Ustvari, ja nisam ni vidio ništa povjerljivo. Pravi se mistifikacija. Ne treba to", istakao je Dodik.