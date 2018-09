Dodik: Crnadak i Ivanić su izdali nacionalne interese

Saga oko Bedžeta Pacolija nastavljena je i danas, pa je tako neformalni sastanak ministara inostranih poslova Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi (SEECP) pao u drugi plan. Na sastanak je stigao ministar inostranih poslova Srbije koji kaže da im se niko nije obraćao povodom Pacolijevog dolaska u Banjaluku.

Ivica Dačić poručuje da je već navikao da se Pacoli pojavljuje gdje stigne i priča neke svoje priče, pa ga je kako kaže baš zanimalo šta bi imao da kaže u Banjaluci.

“To priča kada ja nisam tu, zato sam ja i došao da vidim šta će on da kaže, da li će uopšte da kaže, ali eto on se uplašio od toga i on se u suštini stalno žali na BiH da mu ne daju vizu. To pitanje gdje će biti sastanak, kako će se on organizovati, to nije pitanje o kome je neko sa nama razgovarao," rekao je Dačić.

Da je Bedžet Pacoli nepoželjna osoba u Srpskoj ponavlja i danas predsjednik Milorad Dodik. Drago mu je, kaže, što je od dolaska sam odustao. Nedopustivo je da ga je neko i pozvao bez konsultacija sa institucijama Srpske, tvrdi Dodik.

"Nedopustivo je da neko bez konsultacija sa Republikom Srpskom bilo koga pozove. On tako šalje poruku da ne postoji Srpska jer on kao ministar misli da može da radi šta hoće i ovo što je uradio to je previše. Da nam neko pozove Pacoija ovdje pod nos to je za nas nedopustivo, čin izdaje nacionalnih interesa ovdje u Banjaluci i to je upravo Crnadak uradio zajedno sa Ivanićem," rekao je Dodik.

Predstavnici Srpske na nivou BiH i danas tvrde da je obaveza domaćina bila da pozove sve članice procesa za saradnju Jugoistočne Evrope. Smatraju da je riječ o predstavi, kako kažu, starih znanaca.

“Ništa što sam rekao nije opovrgnuto, i tačno je da predstavnici Prištine na događaju SEECP-a učestvuju sa dogovorom Beograda u tome,” tvrdi Crnadak.

“Mislim da su dva poznanika, Dodik i Pacoli, napravili predstavu, što se mene tiče uopšte nisam nezadovoljan što ne dolazi, meni je drago da u Banjaluci imamo skup,” kaže Ivanić



Na Ivanićevu opasku da su Dodik i Pacoli stari drugari, predsjednik Srpske kaže da je tako nešto zlurado i lažljivo. Takođe mu je poručio, kako kaže, samo jedno - nije majka karala sina što je kockao, nego što se vadio".