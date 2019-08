Dodik: Čekamo do 5. septembra, nakon toga na potezu je Narodna skupština Srpske

Bošnjaci ne mogu da imaju monopol na funkcije u BiH, jer su dokazali da krše ustav i zakone. Poručio je to srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže da su trenutno u BiH derogirana prava srpskog i hrvatskog naroda, i da na gotovo svim ključnim funkcijama sjede predstavnici bošnjačkog političkog korpusa.

"Gospodin Zvizdić je predsjedavajući PD i predsjedavajući Savjeta ministara. Gospodin Bakir Izetbegović je na čelu Doma naroda. Gospodin Komšić je predsejdavajući Predsedništva BiH, koji je izabram bošnjačkim glasovima, i koji zajedno sa Džaferovićem čini bošnjački front u Predsjedništvu", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Spreman sam za dogovor bez uslovljavanja, kaže Dodik. Zato će čekati do 5. septembra. Ukoliko dogovora ne bude, Narodna skupština Republike Srpske imaće ozbiljnu raspravu o štetnostima BiH prema Republici Srpskoj. Kao primjere za to Dodik navodi pitanje raspodjele sredstava, ali i puta u NATO.

"Možemo se i mi povući iz sporazuma o vojsci, što se ne bi mogli povući. Kažu, nema posljedica, eto vidjećemo kakve će posljedice biti, hoće li ili neće. Kradu nam iz Indirektnih poreza, povući ćemo se i iz sporazuma Idirektnih poreza i formiraćemo svoju službu Indirektnih poreza u toku noći, već postoje zakoni, kako to nalaže procedura da ne bude tog vakuma praznog prostora, donijeti i uspostaviti svoju službu Indirektnih poreza, nećemo stope mijenjati, nećemo ništa raditi, samo hoćemo u BiH politiku čistog računa. I neću dozvoliti da nas kradu, uzurpiraju nam politička prava i još nam kradu pare", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Oglasila su se i druga dva člana Predsjedništva. Kažu da bi se povlačenjem iz sporazuma o Oružanim snagama i Indirektnom oporezivanju, situacija u BiH dodatno zakomplokovala.

"Ja mislim da to ne bi bilo dobro ni za Republiku Srpsku, ni za srpski narod koji živi u Republici Srpskoj, na šta se gospodin Dodik pozivao", rekao je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

"To su neki probali i 92. znate li gdje su sad ti što su probali, pogledajte gdje su, potražite ih, problem ih nije naći, što od Haga, što pod zemljom, dakle to se desiti neće, ne postoji taj što se rodio, što to može da uradi", istakao je Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH.

5. septembar je krajnji rok za bilo kakav dogovor o imenovanju predsjedavajućeg Savjeta ministara. Milorad Dodik je poručio da on više neće tražiti varedne sjednice, pa bi se imenovanje Zorana Tegeltije moglo naći na narednim redovnim sjednicama Predsjedništva.