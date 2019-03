Dodik će napustiti Sarajevo ako Bošnjaci nastave sa opstrukcijom

Srđan Perišić, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika rekao je da i dalje postoji opcija da, ukoliko Bošnjaci nastave opstrukciju konstituisanja Vijeća ministara, Dodik napusti Sarajevo i vrati se u Banju Luku.

"To bi, međutim, značilo da je Dejtonu došao kraj, a gdje bismo onda stigli je pitanje za Bošnjake, lopta je u njihovom dvorištu. Njihova politička elita je imala za saveznike strance, zapadne ambasadore, visoke predstavnike preko kojih su vršili pritisak kako bi ostvarili jedini cilj i ukinuli Republiku Srpsku ili je sveli na praznu ljušturu. Takvu politiku gledamo već 23 godine, i ukoliko od nje ne odustanu, oni će biti grobar BiH, a ne Srbi i Hrvati", rekao je Perišić za Sputnjik.

Perišić je izrazio nadu da do toga neće doći i da će Bošnjaci prihvatiti dogovore sa Srbima i Hrvatima.

On je podsjetio da su evropski zvaničnici poručili članovima Predsjedništva BiH da formiranje Savjeta ministara ne smije biti uslovljavano bilo čim, što je, kako je rekao, bio signal Željku Komšiću i Šefiku Džaferoviću da je suludo dalje uslovljavanje Republike Srpske.

Sa druge strane, predsedavajući Predsjedništva Milorad Dodik pokazao da je za saradnju i konsenzus, ističe Perišić.

"Ukoliko žele da BiH funkcioniše, svi moraju da budu spremni na kompromise, jer ona nije jednonacionalna država. Ko izbjegava tu činjenicu, on je protiv BiH. Dodik je upravo to govorio svih ovih mjeseci - da ne zavisi BiH samo od Srba i Republike Srpske, već od Bošnjaka", rekao je on.