Dodik: Bošnjaci se pričom o NATO-u kriju od izmjena Izbornog zakona

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da se Bošnjaci pričom o Godišnjem nacionalnom programu (ANP) nastoje da pobjegnu od izmjena Izbornog zakona, kojim bi se omogućilo da Hrvati biraju svoje predstavnike.



"Mislim da se time skrivaju ovom pričom o Godišnjem nacionalnom programu (ANP), da bi se pobjeglo od priče o Izbornom zakonu. To je jasno i to žele Bošnjaci. Ako je problem Dodik, što ne formirate Vladu Federacije BiH, što ne formirate vlast u tri, četiri kantona? Zašto oni gdje je formirana vlast imaju probleme?", upitao je Dodik

On je istakao da je riječ o nekim stvarima koje SDA blokira ili nastoji da eventualno prizove međunarodnu intervenciju. "Da nisu oni djelovali - ova zemlja bi bila sređenija daleko nego što jeste", ocijenio je Dodik za TV "N1"

Dodik je napomenuo da u BiH postoji konsenzus o članstvu u EU, ali da se operativno ne radi ništa.

"EU je rekla da oni ne smatraju da je uslov NATO kretanje. Dali su mišljenje koje je jasno, niz stvari tamo - da BiH ne može da kreće ka članstvu ako postoji visoki predstavnik i mnogo čega drugog. Odjednom je došla priča o NATO-u kao najvažnija", naveo je Dodik.

On je naveo da je sinoć sa članovima Predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Šefikom DŽaferovićem razgovarao o svim pitanjima, pa i o NATO.

"Fino sam rekao, koliko sam razumio, njima je važno da se ne dovode u pitanje ranije donesene odluke. Ja ih ne mogu ni dovesti. Član tri sporazuma kojeg smo potpisali govori upravo to. Govori o tome da se moraju uvažiti stavovi i drugih organa nivoa vlasti", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je svjestan činjenice da postoje ranije donesene odluke i da to nije sporno.

"Nisam postavio nijedan zahtjev da se te odluke ukinu, jer znam da ne može. Ali ovdje što se hoće da kaže - biraćemo Savjet ministara, on mora to da uradi. Ja kažem, okej, izaberite Savjet ministar, ali ostavite priču o akcionom planu. Stalno se vraćate na Nejbojšu /Radmanović/. Stalno isto, imate dalje, ali nećete da odete. U Narodnoj skupštini Republike Srpske je 2003. rečeno da je NATO put nešto što treba da radimo. To se radilo dok se nije promijenilo, a promijenilo se mnogo štošta", naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da se ANP tretira kao dokument za članstvo, a da Republika Srpska neće u članstvo.

"Kada bi se učlanili u NATO, morali bi da izdvojimo duplo više sredstava za odbranu nego što sada imamo. To znači da bi se morali smanjivati budžeti eniteta za taj nivo, to znači da bi Republika Srpska morala da dodatno obezbijedi trećinu, to je nedopustivo. Taj novac ne damo", rekao je Dodik.

Dodik je upozorio da će Republika Srpska krenuti svojim putem ako se nastavi sa ovakvim razvojem situacije - nehtijenjem Bošnjaka da se dogovori šta je BiH i neuvažavanjem Republike Srpske i srpskog naroda.

"O toj temi prije deset godina niko nije htio govoriti, sada je to moguće i imam deset zemalja koje će podržati nezavisnost Republike Srpske. Razgovaram sa ljudima i oni kažu da imamo pravo na to, ali nećemo ništa raditi putem nasilja. Mi hoćemo dogovor u skladu sa Dejtonskim sporazumom", istakao je Dodik.

On je dodao da priča o samostalnosti nije na prvom mjestu, da ne postoje tajne operacije i da se u Srpskoj ne bave separatizmom.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je rekao da se ne vode nikakvi pregovori u tajnosti o novom sporazumu između lidera stranaka, te napomenuo da se bilo došlo do sporazuma, ali da se pojavila priča o ANP-u i sve je krenulo da se razvaljuje.

Dodik je rekao da se daljeg neće povući iz Predsjedništva BiH, da je sada to gotovo pa i nemoguće, jer ne radi parlament BiH i ne može da se izabere novi član kako to predviđa zakon.

Kada je riječ o djelovanju OHR-a u BiH, Dodik je naveo da visoki predstavnik može samo da koordiniše i usmjerava domaće vlasti, prisustvuje sastancima i upozorava, a da su ranije odluke koje su osobe na ovoj funkciji nametale i donosile mimo Dejtona predstavljale međunarodni kriminal.

Dodik smatra da visoki predstavnik nema pravo ni da donosi odluku o zabrani negiranja "genocida u Srebrenici".

"On to sa sobom može ponijeti u penziju. Gdje će je objaviti, ko će je poštovati. To nije zakon, visoki predstavnik nema pravo da donosi takve odluke. Ja poštujem stradanje u Srebrenici, ali nema pravo da donosi odluke te vrste", poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da je njegov primarni cilj predstavljanje Republike Srpske i srpskog naroda, ali da ne želi da bilo šta uradi protiv Bošnjaka, niti Hrvata, niti njihovog političkog statusa.

"Bio sam motivisan da pokušamo da riješimo neka pitanja, kao što je ubrzani put ka statusu za EU, izgradnji auto-puta", dodao je Dodik.

Dodik je izjavio da je za njega glavni grad Banjaluka i Beograd, a ne Sarajevo, te da ima pasoš i državljanstvo Srbije, ali da se neće kandidovati na izborima u toj zemlji.

"Svi Srbi bi trebalo da imaju državljanstvo Srbije, kao što mnogi Hrvati u BiH imaju državljanstvo Hrvatske, i ima mnogo Bošnjaka koji imaju dvojno državljanstvo", istakao je Dodik i poručio da njegov interes ne može biti ono što neko drugi kaže, nego traži da se poštuje svačija volja.

On je rekao da veoma dobro sarađuje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je zahvalan na pomoći koju je uputio opštinama širom Republike Srpske.