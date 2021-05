Dodik: BiH u debelo zamrznutom statusu

KRANJ - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je BiH u debelo zamrznutom statusu.



Dodik, koji je učestvovao na današnjem sastanku lidera procesa Brdo-Brioni, rekao je da je bilo riječi i o BiH i izazovima, te o zastojima u političkom razvoju.

"Činjenica da Federacija BiH /FBiH/ nije do sada formirala Vladu, govori o tome da je taj zastoj krucijalno važan za BiH", rekao je novinarima Dodik nakon samita na Brdu kod Kranja.

Kada je riječ o izbornom zakonodavstvu u BiH, Dodik je ocijenio da je propao dogovor o reformi Izbornog zakona jer se nisu uspjeli usaglasiti predstavnici Bošnjaka i Hrvata.

On kaže da je ključno pitanje na sastanku bilo proširenje EU.

"Proširenje ne zavisi od nas i u EU ima značajan broj zemalja koje su protiv rješenja", kaže Dodik.

On je naglasio da Predsjedništvo BiH nije imalo konsenzus o nastupu na sastanku lidera.

"Šefik DŽaferović /bošnjački član Predsjedništva BiH/ je neopravdano u svoje ime optuživao Srbiju i Hrvatsku, ali to je njegov stav, a ne Predsjedništva. Nismo uspjeli da dođemo do konsenzusa, jer da jesmo došao bi jedan član Predsjedništva i iznio naš stav", kaže Dodik.

On je naveo da je forum obilježio deset godina procesa u kojem su jasno postavljeni kriterijumi, da zemlje koje su ušle u EU sa bivšeg jugoslovenskog prostora i one koje to pretenduju plus Albanija moraju da se dogovaraju kako da se pomažu.

"Došli smo do Deklaracije koja upravo promoviše značaj tih 10 godina, kao i činjenice da se osvrnemo na proces pridruživanja EU i da se pokrene taj proces, koji je u desetogodišnjem zastoju", kaže Dodik.

On je napomenuo da su predstavnici Prištine insistirali gotovo dva časa na nekim rješenjima koji miniraju proces.

"Bilo i riječi o nepromjenljivosti granica i da to bude u skladu sa onim što priznaje UN i što je u skladu sa međunarodnim pravom, ali su to odbili ovi iz Prištine. Priština je insistirala da se navede `republika Kosovo` što nije moglo da bude prihvaćeno", rekao je Dodik.

Na sastanku lidera članica Brdo-Brioni procesa na Brdu kod Kranja danas su usvojeni zaključci kojom se potvrđuje predanost procesu Brdo-Brioni i istaknuto da je proširenje EU na zemlje regiona geopolitička nužnost.

Osim Dodika, na samitu su učestvovali i članovi Predsjedništva Šefik DŽaferović i Željko Komšić, predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Slovenije Borut Pahor, Sjeverne Makedonije Stevo Panderovski, Crne Gore Milo Đukanović, Albanije Ilir Meta, Hrvatske Zoran Milanović, te samoproglašenog Kosova Vjosa Osmani.

Inicijativu Brdo-Brioni pokrenule su 2010. godine Slovenija i Hrvatska u nastojanju povećanja povjerenja između zemalja u regionu i pomoći i njihovom pridruživanju EU.