Dodik: BiH se nije pridružila sankcijama Rusiji

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH rekao je danas na Jahorini da se 13. avgusta pojavila informacija iz kabineta gospođe Mogerini da se BiH pridružila navodnim sankcijama koje donosi Savjet Evrope vezano za Rusku Federaciju.

"To je laž, to nije istina, nijedan organ u BiH nije donio takvu odluku, niti je Predsjedništvo ikada imalo to na dnevnom redu. Razgovarao sam i sa ministrom Crnadkom koji je potvrdio da nema nikakve veze sa tim, što govori o tome da se tu radi o zloupotrebi i želim da demantujem tu informaciju", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH nakon sastanka sa Petrom Ivancovim, ambasadorom Rusije u BiH na Jahorini.